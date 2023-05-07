经济特区在非洲的成绩一般

RFI采访 / 非洲经济

RFI Image / Les Zones économiques spéciales en Afrique, un bilan mitigé. Au Maroc, avec la zone Tanger-Med qui est une référence au niveau mondial. Ici, à 40 km de Tanger, le nouveau port Tanger Med. Un port de transbordement pour les cargos porte-conteneurs en provenance d'Asie. (illustration) RFI专栏 / 非洲经济 ：经济特区在非洲的成效参半。摩洛哥的地中海丹吉尔港（Tanger-Med）是一个全球典范。

非洲 – 非洲大陆有237个经济特区（ZES-Zones Economiques Spéciales）分布在37个国家，继承了自贸区。非洲的经济特区曾经被认为，会如同三十年前的中国那样，成为发展的关键。但非洲和欧洲两地的经济学家们一些经济学家们经过分析认为，这些经济特区的效果一般。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周上网的最新话题之一。塞内加尔经济展望办公室的负责人觉得，成功的案例很罕见。而摩洛哥就有一个令人称道的成功实例。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月01日星期一在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出经济记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）的一篇最新采访,介绍非洲大陆的经济特区。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les Zones économiques spéciales en Afrique, un bilan mitigé]。换做中文可被译作[非洲的经济特区，成效参半]。下面是简介以供分享。

-- 摩洛哥有一个经济特区誉满全球 -

本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报道首先指出，二十年来，非洲经济特区拔地而出有如冬季里的青草。肯尼亚有61个，尼日利亚有38个，埃塞俄比亚有18个。在非洲，经济特区是自贸区的新名称，但更大，更现代化。非洲希望借此复制亚洲国家的出口型经济特区经营模式。但并非所有都获得了预期的效果。这是塞内加尔经济展望办公室负责人的一种分析。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

这名专家表示，摩洛哥的地中海丹吉尔港（Tanger-Med）经济特区在全世界范围是一个典范。还有毛里求斯，尽管已经有一点衰退。以及在埃塞俄比亚，得到中国和欧洲投资的推动。在加蓬，恩考克（Nkok）经济特区在木材业上取得突破口。

-- 非洲的经济特区获得成功的不多 -

非洲的经济特区大多数不够专业化。而摩洛哥的成功典范就是建立在专业化。在汽车业领域，世界级的投资者带来了它们的设备商和供应商，创造了数十万个就业岗位。而埃塞俄比亚则是以纺织和皮革为重。

-- 国家需对经济特区予以全力支持 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后指出，成功的经济特区得到国家元首和政府首脑的共同支持，在最高层次予以管理。如今，经济特区的产品有15%，甚至50%, 可在本地市场销售，但需补税。所以，得做调整和鼓励非洲产品。所以，如今最重要的不是出口，而是在非洲发展工业生产的基础。自贸区是一流的机遇，经济特区是具有未来前景的。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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