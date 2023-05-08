喀麦隆近3百万人需要粮援

非洲社会 / 人道行动

非洲 – 地处非洲大陆中西部，濒临几内亚湾的喀麦隆，境内有近3百万人正处于严重的粮食不安全状况，占人口比率的11%。其中有30多万人急需救援。

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RFI Images Archive / Cameroun ：le plat national est le ndolé, un ragoût composé de feuilles amères, de noix et de poisson ou de viande de chèvre. (illustration) © Getty - Danita Delimont / RFI Images Archive

据本台法广（RFI）法文网报道，在喀麦隆，有超过一成民众当前正处于严重粮食不安全状况。这相当于300万的喀麦隆国民。以上是该国农业部在本周对外公布的官方数据。闹粮荒最严重三个地区分别是远北、西北和西南。

-- 缺粮的喀麦隆家庭处于窘境中 -

本台法广（RFI）特派记者阿美莉（Amélie Tulet）于2023年05月07日星期天晚发自雅温得（Yaoundé）的消息说，当喀麦隆人谈到严重粮食不安全状况，这是指为了购买他们的口粮，家庭需要制定具有长期后果的战略。比如：变卖他们的财物，多做一份工作，或放弃让儿童入学。

-- 喀麦隆有三十万民众急需救助 -

在300万受到缺粮威胁的喀麦隆人中，又有33万多人被认为属于急需救助之列。这一部分人已经无法保证他们日常所需的食物，处于对健康有负面影响的营养不良状态之中。

RFI Carte Archive / Cameroun. 存档地图：喀麦隆 RFI / Latifa Mouaoued

在远北地区，干旱季节的缺水问题影响到了农业生产，在洪水爆发时又会毁坏农作物。乍得湖地区的不安宁加大了局势的严重程度。在西北地区和西南地区，不安全问题也影响到了农田作业。政府军与武装团伙之间的暴力，扰乱了市场，迫使众多居民背井离乡。

-- 国际大环境也波及到了喀麦隆 -

本台法广（RFI）法文网上的这篇报道最后提到，喀麦隆当地势态也被国际市场上原材料和肥料的价格上涨所波及。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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