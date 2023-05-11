能源危机推动南非太阳能发展

RFI采访 / 非洲经济

非洲 – 在陷入能源匮乏困境中的南非，小型太阳能装置将为该国民众日常生活提供方便。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周二上网的最新话题之一。过去几周，面对每天近6小时的停电时段，南非民众开始把目光聚焦太阳能。就此，本台法广RFI通讯员在约翰内斯堡采访了每年一度，有关太阳能的沙龙。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月09日星期二在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出约翰内斯堡通讯员克莱尔（Claire Bargelès）的一篇最新最新采访。南非陷入了难以摆脱的能源危机。老旧的燃煤发电厂，造成南非国家电力公司Eskom无法满足需求。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud]。换做中文可被译作[能源危机在南非挑起小型太阳能装置热潮]。下面是简介以供分享。

--南非小型太阳能装置产地大部分在国外-

本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报道首先指出，过去几个星期以来，南非每天停电近6小时。部分民众决定转向类似太阳能这样的替代性能源。本台通讯员来到一年一度在约翰内斯堡举办的，围绕太阳能的沙龙。

RFI Image Archive / Les coupures d'électricité peuvent atteindre jusqu'à 10 heures par jour en Afrique du Sud. Ici, une autoroute, normalement, bien éclairée, le 21 septembre 2022. (illustration) © AP - Denis Farrell / RFI Image Archive

南非税务部门介绍说，该国的大部分太阳能装置都来自国外，进口量在过去几个月大幅增加。一名太阳能装置的小供应商在接受采访中告知，他的公司今年已经安装了的设备超过50套。有6个集装箱的中国太阳能板正在运输的中途。还有加拿大的太阳能板，功率是550瓦。

--南非小型太阳能装置因停电而销量暴增-

南非企业ARTSolar选择在其国内组装太阳能板。在这家公司主管商业发展的负责人接受采访中透露，当前的销售量暴增，所以正在扩大生产。目标是要发展出非洲大陆最大的生产工厂。与12个月前相比较，订单猛增了5倍。目前，难以满足需求。但已经部署了战略，要在未来几个月里予以实现。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

南非民众也注意到断电增加了。在非洲大陆提供相关教育培训的[绿色太阳能学院]（Green Solar Academy）的女创始人认为，这在一定程度上迫使人们关注这种科技。民众如今懂得了什么是换流器，及电池如何运作等等。公众对此的认识确实提高了。她认为，可再生能源领域应该尝试着去维持民众的这种兴趣。

--舆论呼吁南非当局加大力度推动太阳能-

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后指出，尽管，南非政府在今年首次提供补贴，但太阳能对低收入者而言，依然是遥不可及。有律所呼吁，采取降低增值税（TVA）的措施，以利于太阳能板的普及。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Président sud-africain. 存档图片：南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa） AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）在2023年年初时宣布，个人的多余发电量将很快就能获准，被转售给南非国家电力公司Eskom。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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