RFI采访 / 非洲经济

能源危机推动南非太阳能发展

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RFI / Chronique Afrique Eco : La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud. Ici, un parc de panneaux solaires installés en périphérie de Lamberts Bay en Afrique du Sud (illustration). RFI专栏/非洲经济:能源危机在南非挑起小型太阳能装置热潮。
RFI / Chronique Afrique Eco : La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud. Ici, un parc de panneaux solaires installés en périphérie de Lamberts Bay en Afrique du Sud (illustration). RFI专栏/非洲经济:能源危机在南非挑起小型太阳能装置热潮。 © AP/Schalk van Zuydam
作者： 尼古拉
10 分钟

非洲 – 在陷入能源匮乏困境中的南非，小型太阳能装置将为该国民众日常生活提供方便。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周二上网的最新话题之一。过去几周，面对每天近6小时的停电时段，南非民众开始把目光聚焦太阳能。就此，本台法广RFI通讯员在约翰内斯堡采访了每年一度，有关太阳能的沙龙。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月09日星期二在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出约翰内斯堡通讯员克莱尔（Claire Bargelès）的一篇最新最新采访。南非陷入了难以摆脱的能源危机。老旧的燃煤发电厂，造成南非国家电力公司Eskom无法满足需求。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La crise énergétique provoque un boom des petites installations solaires en Afrique du Sud]。换做中文可被译作[能源危机在南非挑起小型太阳能装置热潮]。下面是简介以供分享。

--南非小型太阳能装置产地大部分在国外-

本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报道首先指出，过去几个星期以来，南非每天停电近6小时。部分民众决定转向类似太阳能这样的替代性能源。本台通讯员来到一年一度在约翰内斯堡举办的，围绕太阳能的沙龙。

Image RFI - Afrique du sud
RFI Image Archive / Les coupures d'électricité peuvent atteindre jusqu'à 10 heures par jour en Afrique du Sud. Ici, une autoroute, normalement, bien éclairée, le 21 septembre 2022. (illustration) © AP - Denis Farrell / RFI Image Archive

南非税务部门介绍说，该国的大部分太阳能装置都来自国外，进口量在过去几个月大幅增加。一名太阳能装置的小供应商在接受采访中告知，他的公司今年已经安装了的设备超过50套。有6个集装箱的中国太阳能板正在运输的中途。还有加拿大的太阳能板，功率是550瓦。

--南非小型太阳能装置因停电而销量暴增-

南非企业ARTSolar选择在其国内组装太阳能板。在这家公司主管商业发展的负责人接受采访中透露，当前的销售量暴增，所以正在扩大生产。目标是要发展出非洲大陆最大的生产工厂。与12个月前相比较，订单猛增了5倍。目前，难以满足需求。但已经部署了战略，要在未来几个月里予以实现。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

南非民众也注意到断电增加了。在非洲大陆提供相关教育培训的[绿色太阳能学院]（Green Solar Academy）的女创始人认为，这在一定程度上迫使人们关注这种科技。民众如今懂得了什么是换流器，及电池如何运作等等。公众对此的认识确实提高了。她认为，可再生能源领域应该尝试着去维持民众的这种兴趣。

--舆论呼吁南非当局加大力度推动太阳能-

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后指出，尽管，南非政府在今年首次提供补贴，但太阳能对低收入者而言，依然是遥不可及。有律所呼吁，采取降低增值税（TVA）的措施，以利于太阳能板的普及。

Image RFI - RAMAPHOSA
RFI Image Archive / Afrique du Sud : Président sud-africain. 存档图片：南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa） AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）在2023年年初时宣布，个人的多余发电量将很快就能获准，被转售给南非国家电力公司Eskom。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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