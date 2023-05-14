科摩罗感谢沙特帮其苏丹撤侨

非洲动态 / 亚非合作

非洲 – 非洲国家苏丹的内乱，迫使各国纷纷撤侨。从该国撤出的首批科摩罗留学生途经沙特阿拉伯，于本周末前回到他们的国家。科摩罗的阿苏马尼总统（Président Azali Assoumani）在苏丹驻莫罗尼大使的随行下，亲自到机场迎接历尽艰难回国的学子们。他再次感谢沙特给科摩罗提供的帮助。

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据本台法广（RFI）法文网报道，苏丹内乱爆发前，在该国留学的科摩罗学子们已于2023年05月12日星期五回到他们的国家。他们撤离苏丹的路线途经沙特阿拉伯。

-科摩罗学子回国现场气氛感人-

本台法广（RFI）通讯员阿卜杜拉（Abdallah Mzembaba）2023年05月13日星期六发自莫罗尼（Moroni）的消息说，于周五抵达的首批归国人员有100人组成。在经历历时数周的担忧和焦虑后，学子们与其家人团聚的现场气氛十分感人。

Image RFI Archive / Comores : vue de Moroni la capitale. 印度洋岛国科摩罗联盟（Union des Comores也被译作葛摩联盟）首都莫罗尼（Moroni）。 Getty - John Seaton Callahan / RFI Image Archive

阿玛勒（Amal）是石油化工专业的一名男生。他在采访中表述了在苏丹的最后时刻。他说，当时只有两条路线可以选择。其中之一是：离开喀土穆去苏丹港，然后赴沙特的吉达港（Jeddah），最后回科摩罗。在喀土穆，他们的最后一周是躲在大学内过夜。

另一位受访者艾哈迈德（Ahmed）表示，希望能够解决那些尚未有时间完成学业的大学生们的文凭问题。在被困苏丹期间，他们一度陷入了绝望，但他们相信，科摩罗政府会提供帮助。

--科摩罗总统再次感谢沙特帮助-

科摩罗总统阿苏马尼（Président Azali Assoumani）再次感谢沙特阿拉伯为科摩罗大学生撤离苏丹所提供的帮助。沙特不仅把被困苏丹的科摩罗大学生送到了吉达港（Jeddah），还从吉达港（Jeddah）一直送回到莫罗尼（Moroni）。

RFI Image Archive / Les étudiants comoriens, récemment évacués du Soudan vers l'Arabie saoudite, ont enfin retrouvé leur terre natale, vendredi 12 mai 2023. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le président Azali Assoumani et l'ambassadeur saoudien aux Comores. Ici, un partisan d'Azali Assoumani, dans les rues de Moroni, Comores. (illustration) RFI - Anne Cantener

本台法广（RFI）法文网的同一报道说，第二批115名科摩罗人按计划应该在周六回到莫罗尼（Moroni）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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