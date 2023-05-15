非洲动态 / 选举活动

非洲 – 位于萨赫勒地区的毛里塔尼亚，在上周末举行了立法和地方选举。该国目前正在等待独立选举委员会（CENI）宣布最终结果。本台法广（RFI）特派记者在当地做现场报道。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网今晨（2023年05月15日星期一）的最新报道，毛里塔尼亚伊斯兰共和国的180万选民已经在05月13日周六受邀，选举他们的国会议员、市长与地方上的大区议员。到本台RFI法文网发稿前，该国独立选举委员会（CENI）尚未对外宣布最终结果。

--毛里塔尼亚四年来的第一次选举-

本台法广（RFI）特派记者西迪（Sidy Yansané）发自毛里塔尼亚首都努瓦克肖特（Nouakchott）的报道说，对以谢赫·加兹瓦尼总统（Président Cheikh el-Ghazouani）为首的执政党-公正党（El Insaf ）而言，本次选举的三重投票至关重要。因为，这是自2019年以来的第一次民意表决。

RFI Carte Archive / Afrique : Mauritanie. RFI Carte - L. Mouaoued

同一报导说，本次投票的主要挑战方是一个名叫塔瓦苏尔党（Tawassoul）的伊斯兰政党。这一政党想要通过本次民意表决，确认其在毛里塔尼亚是第一大反对党的地位。

--毛里塔尼亚在期待最终选举结果-

就周六的投票，包括执政党在内的毛里塔尼亚政坛多方都谴责，所发现的许多运作失常。该国独立选举委员会（CENI）知道，大家都在等待着其对外宣布结果。自周日早上开始，其成员接踵出现在电视媒体上，逐一通报每个县（moughataa）的选情。

RFI Image Archive / Mauritanie : le pays est dans l'attente des résultats de l'élection par la Ceni ce lundi 15 mai 2023. Ici, le siège de la Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA), l'organe de de régulation des médias en Mauritanie, à Nouakchott en décembre 2022. (illustration) © RFI - Steven Jambot

独立选举委员会（CENI）的官方发言人Mohamed Taghioullah Led’hem有规律地对外通报全国的点票进展，并建议民众上网（myceni.com）以实时查阅选举结果。这名官方发言人表示，这么做的目的是为了透明。他在昨晚发布的一份声明中还重申了，依法等待最终计票结果的重要性。不过，在一些城市，已有部分候选人宣布胜选，在街道上引发一整晚的各种喧哗声。

--毛里塔尼亚政坛赞扬投票的平静-

本台法广（RFI）特派记者在其来稿的最后一段里表示，独立选举委员会（CENI）想要展示其在积极地履行职责。包括总统本人在内的毛里塔尼亚政治领袖均称赞本次投票的平静过程。

（翻译和编辑： RFI 法广电台 尼古拉 ）

~. Fin .~

非洲：毛里塔尼亚期待2023选举结果

Desk Nicolas 15.05.2023 jour MAURITANIE _Papier Desk Nicolas jour 2023.05.15 à midi - Election Mauritanie selon l'envoyé spécial RFI 尼古拉

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅