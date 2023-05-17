联合国希望筹资30亿美金帮助苏丹难民

战乱

非洲 – 联合国周三宣布，超过一半儿的苏丹人需要人道主义援助，此前士兵和准军事部队之间发生了一个多月的战争，国际外交努力没有很大的进展。17日，战斗再次炸毁了首都喀土穆几个地区的房屋，街道空无一人，四处都是浓浓的黑烟。

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经过一个月的战斗导致近千人死亡、约 75万人流离失所； 22万人论文难民，联合国提升了援助款项，表明仅在苏丹的人道主义援助需要 26 亿美元。

人道主义事务协调厅协调处主任拉梅什·拉贾辛加姆（Ramesh Rajasingham）17日表示， “今天，有 2500 万人——超过苏丹人口的一半——需要人道主义援助和保护，。

需要考虑到的还有将出资50 亿美元用于帮助逃往邻国埃及、乍得和南苏丹等自身陷入严重危机的难民度日。

在 Abdel Fattah al-Burhane 将军的军队与快速支援部队 (FSR) 的准军事部队、Mohamed Hamdane Daglo 将军于 4 月 15 日发动战争之前，这个拥有 4500 万居民的国家已经有1/3的人在挨饿，世界上最贫穷的国家之一。

如今，吃的变得越来越稀缺：喀土穆这座拥有 500 万居民的城市大家都躲在家中，被迫定量配给食品，并且因为银行自第一天以来就已关闭，没有钱或取不出钱。

在奥马尔·巴希尔 (Omar al-Bashir) 独裁统治下 20 年的禁运于 2019 年结束后，农业食品行业已经陷入瘫痪，像喀土穆和其他城市的房屋、医院和机构一样遭到轰炸。

据联合国儿童基金会称，SAMIL工厂生产了60%用于治疗苏丹严重急性营养不良儿童的RUTF. “火灾还导致工厂的机器全部被毁, 生产全面停工。

人道主义、食品和医疗援助被洗劫一空。无国界医生组织宣布，“武装人员周二进入喀土穆的（其）仓库抢劫”。

交战各方的代表聚集在沙特阿拉伯的吉达，本应划出人道主义走廊，让平民离开并带来人道主义援助，但没有取得进展。

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