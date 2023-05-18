尼日利亚:美国领馆车队遇袭

非洲动态 / 尼日利亚

西非 – 非洲人口大国尼日利亚位于西非，濒临大西洋几内亚湾。该国于本周二发生针对美国领馆人员车队的袭击事件，至少有4人死亡，另有数人遭绑架。美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）对此事件予以谴责。华盛顿表示，遇袭人员中，没有美国公民。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网报道，在位于尼日利亚东南部的阿南布拉州（État d'Anambra），一支美国领馆的车队于05月16日周二遭遇武装人员袭击。美国白宫透露，至少有4人被杀，3人遭绑架。但所有受害者都不是美国公民。

-- 美国领馆车队遇袭事件中无美国公民 -

本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）2023年05月17日星期三发自拉各斯（Lagos）的消息说，在这一袭击事件中遇害的四名死者中，有两人是美国领馆的职员，另外两人为负责安全的警官。袭击者朝车队及随车人员开火，并劫持了另外两名警察和一名司机。

RFI Image Archive / Au Nigeria, un convoi du consulat américain a été attaqué mardi 16 mai 2023 dans l'État d'Anambra. « Aucun citoyen américain n'est concerné », a souligné John Kirby, le porte-parole du conseil national de sécurité à la Maison Blanche. Ici, une photo d'archive de John Kirby. (illustration) AP - Evan Vucci / RFI Image Archive

在白宫的美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）特别指出，这一袭击事件中没有涉及美国公民。尼日利亚警方宣布，执法力量正在发生这一攻击事件的阿南布拉州（État d'Anambra）展开救援行动。

-- 尼日利亚阿南布拉州有多个武装团体 -

本台法广（RFI）法文报道指出，发生本次袭击事件的这一尼日利亚的地区里，活动着多个分离主义的团伙。警察局和政府建筑时常遭遇纵火。当局怀疑这些暴力事件的幕后是比夫拉土著人民分离主义运动（Ipob）。其领导人纳姆迪·卡努（Nnamdi Kanu）于2021年在尼日利亚的境外遭逮捕，目前被关押在尼日利亚首都阿布贾的监狱中。

Image RFI Archive: l'activiste séparatiste pro-Biafra Nnamdi Kanu le 26 mai 2017 (Photo d'illustration) AFP - STEFAN HEUNIS / Image RFI Archive

本台法广（RFI）法文网此前报道提到，一度流亡天涯的尼日利亚比夫拉土著人民分离主义运动（Ipob）领导人纳姆迪·卡努（Nnamdi Kanu）于2021年06月底在国外被捕。他之后被遣返回尼日利亚。当时的拘捕状况至今仍然扑簌迷离。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅