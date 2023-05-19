非洲突尼斯犹太教堂遇袭案(续)
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非洲 – 针对突尼斯杰尔巴岛犹太教堂在上周二（2023年05月09日）遇袭，并造成数人遇害事件，法国巴黎检方启动了一项反恐调查。突尼斯官方则更侧重为一桩孤立罪行。该国总统在会晤三大宗教领袖时，强调要坚持突尼斯的宽容价值观。
据本台法广（RFI）法文网报道，在突尼斯，十天前突发的杰尔巴岛（Djerba）犹太教堂遇袭事件，造成5人死亡，其中有一位法国公民。
突尼斯当局在2023年5月17日周三拘押了4人，目前的方向仍是一桩孤立罪行。而在巴黎，法国检方则就此案启动了一项反恐调查。
-- 突尼斯当局想淡化事件孤立罪行-
本台法广（RFI）通讯员员莉莉娅（Lilia Blaise）2023年05月18日周四发自突尼斯的消息说，在周三遭拘禁的四名涉案人中，有两人为开枪肇事者的挚友。他们在杰尔巴岛（Djerba）上被警方逮捕。
突尼斯方面更偏向为一起孤立罪行，而巴黎检方则发起了反恐调查，指控是一桩“与恐怖企业有关的袭击”。突尼斯总统府的言辞想要消除疑虑。枪案发生后，除旅游部长之外，没有其他高官正式前往杰尔巴岛（Djerba）视察。
--突尼斯国家元首强调宽容价值观-
另外，本台法广（RFI）的同一法文报道还提到，突尼斯的赛义德总统（Président Kaïs Saïed）于周三接见了该国的三大宗教领袖：伊斯兰教教法说明官[穆夫提]（mufti）、犹太教的大司祭（grand rabbin ）和天主教的大主教（archevêque）。他在这一会晤中，坚持突尼斯的宽容价值观。
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Desk Nicolas 19.03.2023 jour TUNISIE _Papier Desk Nicolas 2023.05.19 jour Franco-tunisien - suite de l'attaque de la synagogue de Djerba du 09 mai 2023
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