非洲突尼斯犹太教堂遇袭案(续)

非洲动态 / 宗教信仰

非洲 – 针对突尼斯杰尔巴岛犹太教堂在上周二（2023年05月09日）遇袭，并造成数人遇害事件，法国巴黎检方启动了一项反恐调查。突尼斯官方则更侧重为一桩孤立罪行。该国总统在会晤三大宗教领袖时，强调要坚持突尼斯的宽容价值观。

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据本台法广（RFI）法文网报道，在突尼斯，十天前突发的杰尔巴岛（Djerba）犹太教堂遇袭事件，造成5人死亡，其中有一位法国公民。

RFI Image Archive / Tunisie :Des forces de sécurité autour de l'entrée de la synagogue Ghriba, à Djerba, où une attaque mortelle a été menée le 9 mai 2023. REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

突尼斯当局在2023年5月17日周三拘押了4人，目前的方向仍是一桩孤立罪行。而在巴黎，法国检方则就此案启动了一项反恐调查。

-- 突尼斯当局想淡化事件孤立罪行-

本台法广（RFI）通讯员员莉莉娅（Lilia Blaise）2023年05月18日周四发自突尼斯的消息说，在周三遭拘禁的四名涉案人中，有两人为开枪肇事者的挚友。他们在杰尔巴岛（Djerba）上被警方逮捕。

RFI Image Archive / Tunisie: une attaque a fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba (le mardi 09 mai 2023). Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) © AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive

突尼斯方面更偏向为一起孤立罪行，而巴黎检方则发起了反恐调查，指控是一桩“与恐怖企业有关的袭击”。突尼斯总统府的言辞想要消除疑虑。枪案发生后，除旅游部长之外，没有其他高官正式前往杰尔巴岛（Djerba）视察。

--突尼斯国家元首强调宽容价值观-

另外，本台法广（RFI）的同一法文报道还提到，突尼斯的赛义德总统（Président Kaïs Saïed）于周三接见了该国的三大宗教领袖：伊斯兰教教法说明官[穆夫提]（mufti）、犹太教的大司祭（grand rabbin ）和天主教的大主教（archevêque）。他在这一会晤中，坚持突尼斯的宽容价值观。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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Desk Nicolas 19.03.2023 jour TUNISIE _Papier Desk Nicolas 2023.05.19 jour Franco-tunisien - suite de l'attaque de la synagogue de Djerba du 09 mai 2023 尼古拉

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