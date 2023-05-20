法国马赛办第二届欧非论坛

RFI专栏/非洲经济

欧非关系 – 在法国南部港口城市马赛，第二届欧非论坛（forum Europe-Afrique）已于本周早些时候圆满闭幕。在2023年05月15日周一和16日周二这两天的会期内，来自地中海两岸欧洲和非洲嘉宾们，重点围绕农业和未来能源展开讨论。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周四上网的最新话题之一。到马赛cité phocéenne参加本次欧非论坛的与会者中，有数十名大企业的老板、初创企业的开拓者和政府的部长级官员。尼日尔负责能源事务的国务部长接受了本台法广（RFI）记者的采访。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年05月18日星期四在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出署名梅迪（Mehdi Meddeb）的一篇采访报道，在非洲，部分国家选择了可持续的发展模式。尼日尔就是如此，这一国家转向了太阳能。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[le Niger face au défi de l’énergie solaire]。换做中文可被译作[尼日尔面对太阳能挑战]。下面是简介以供分享。

--第二届欧非论坛在马赛圆满举行-

本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报道首先描述说，据尼日尔负责能源和可再生能源事务的国务部长所透露的消息，在该国首都尼亚美，数以万计的当地居民将在几个月后看到他们的命运发生了改变。Gorou Banda的数百片太阳能板将被接入尼日尔电力系统。

RFI Image Archive / Niger : le président du pays Mahamadou Issoufou a inauguré la centrale électrique de Gorou Banda, dimanche 2 avril 2017. (illustration). Présidence du Niger

为了追赶电力落后的状况，尼日尔选择了太阳能。尼日尔国务部长Ibrahima Yacouba明白，一切都得做。尼日尔与法国及欧盟合作，现已拥有了公营的太阳能发电站，正在首都尼亚美（Niamey）和北部大城市阿加德兹（Agadez）建造之中。在今年年底前，总发电量将达到50至60兆瓦。从已实现的基础设施和量而言，都极具规模。以当前的节奏，尼日尔将超过原定的目标，在十来年内达到能源结构的35%以上。

--尼日尔能源发展几乎是从零开始-

本台法广（RFI）法文网报道说，尼日尔的电力普及率曾不到10%。不过，该国是当今世界太阳光最强的国家之一，发展光伏是符合逻辑的，但也存在挑战。如何保证这种能源的稳定性？这仍是太阳能的弱点之一。为此，尼日尔建造了太阳能和柴油混合发电厂。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

还有另一个发电量超过100兆瓦的太阳能电场项目。这一极具雄心的政策吸引着外国企业。其中有Sungy，这是一家法国和阿尔及利亚的初创企业，其经营活动主要是在阿尔及利亚和加蓬的工业和银行业，如今正在尼日尔需求拓展市场。

--尼日尔打算把其资金发展太阳能-

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后指出，尼日尔已于2022年12月在巴黎获得融资450亿欧元。如今，该国打算把太阳能作为其发展的一条轴线。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅