乍得:能源供应紧张波及媒体

非洲动态 / 能源需求

非洲 – 乍得是一个位于非洲中部的内陆国，中文也有译作查德。由于能源供应紧张，恩贾梅纳当局出台了一项打击倒卖汽油的决定。但鉴于禁止购买罐装的燃油，乍得首都的部分私营电台不得不暂停广播。

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据本台法广（RFI）法文网2023年05月21日星期天的最新报道，自本月初起，乍得首都恩贾梅纳的部分私营电台被迫暂停播音，因为政府做出了一项决定，禁止购买罐装的燃油。

RFI Carte Archive / Tchad : Djarmaya © RFI Carte

本台法广（RFI）通讯员奥利维耶（Olivier Monodji）发自恩贾梅纳（Ndjamena）的消息说，当局的这一决定旨在打击倒卖汽油的投机。这一措施的执行将持续到五月底，这也是维护贾尔马亚（Djarmaya）炼油厂所需的时间。然而，由于缺乏能源，一些调频（FM）电台被迫暂停广播。

--听友们对电台停播表达悲哀-

本台法广（RFI）报道说，已有25年悠久历史的调频电台Dja FM现已停播四天。作为当地的第一个私营电台，这对听众们而言，无法收听节目确实是一个悲剧。这家电台听友们为此各抒己见。有人形容说，电台不运行，如同他是在死亡区的一个国度里。

RFI Image Archive / Tchad: deux radios privées n’émettent plus, faute d’énergie. Ici, l'avenue Charles de Gaulle à N'Djamena concentre de nombreux sièges d'entreprises et de commerces tchadiens. (illustration) © David Baché / RFI Image

调频电台Dja FM的协调人扎拉（Zara）对当前情形感到悲伤。她说，就算今天有柴油，只要缺油状况得不到完全解决，禁止购买罐装的燃油的决定没有被解除，电台的节目播出就还将有可能会暂停。

--乍得私营电台联盟发出呼吁-

另一家调频电台Vision FM在周末时也曾遭遇到相同情形，历时两天之久。对政府而言，禁止销售罐装的燃油，能够打击倒卖者哄抬价格。

RFI Image / Afrique : Tchad en développement. Ici, vue aérienne de Ndjamena. (illustration) © David Baché/RFI

本台法广（RFI）通讯员在这一报道的最后一段中指出，乍得私营电台联盟（Union des radios privées du Tchad）在本月初曾呼吁罢工，停播节目两天，以促成解决私营电台的燃油供应问题，但至今仍未取得结果。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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