非洲联盟今庆诞生60年

60年前的今天，非洲统一组织即今天称作为非洲联盟的前身，在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴诞生。这是非洲一体化历史上的一个里程碑式的时刻。在那一天，非洲32位国家元首和政府首脑终于团结走到一起，就一个共同的诉求达成一致。他们是在5月25日至26日的夜间签署了《非洲统一宪章》。

广告 继续浏览后续

60年前，非洲统一组织诞生了。据本台报道称，《非洲统一宪章》主张成员国的主权平等，不干涉他国内政和尊重领土完整。宪章的目的是促进非洲的统一和团结，打击殖民主义。

非洲这个第一个大陆性组织设立了一个总秘书处、各委员会和政府间机构。峰会在亚的斯亚贝巴举行，埃塞俄比亚官员确实发挥了重要作用，峰会结束时，"埃塞俄比亚人特斯法耶-格布雷-埃吉被任命为非统组织的临时秘书长。

60年前贝宁总统休伯特-马加如是欢迎这个新的非统组织的诞生：非洲独立国家元首和政府首脑会议对这次会议的完全成功感到高兴，这次会议实现了非洲人民长期以来对统一的希望，它向海尔-塞拉西一世陛下、埃塞俄比亚政府和人民表示深切的感谢，他们的决定性作用通过非洲统一组织的诞生促进了非洲统一的具体化。

60年前，埃塞俄比亚对成立非洲统一组织贡献巨大。埃国皇帝发挥了斡旋与妥协作用。原因很简单：海尔-塞拉西在幕后斡旋，在非洲联邦主义的支持者和非洲国家的支持者之间达成协议。前者聚集在以摩洛哥夸梅-恩克鲁玛为首的卡萨布兰卡集团，后者则是由利比里亚领袖威廉-塔布曼为首的所谓蒙罗维亚集团。

作为宪章起草基础的草案或粗略草案大纲，也均是由埃塞俄比亚代表提出。据巴黎政治学院国际研究中心的博士生Ayrton Aubry解释说，作为回报，非洲统一组织成立了一个解放委员会来协调对解放运动的援助。 这一宪章之所以能够实现，要感谢非洲各国许多部长和高级官员在幕后的工作。这些人是在欧洲或美国受训的非洲外交官，自1945年以来，他们一直出席在欧洲和非洲大陆举行的各种泛非大会。

为推动非洲统一组织问世，同样非常活跃的还有坦桑尼亚外交部长奥斯卡-坎博纳和杜杜-蒂亚姆。几年后，塞内加尔外交部长描述了他在谈判中的作用："蒙罗维亚和卡萨布兰卡集团必须被淘汰，而且必须以有利于塞内加尔的方式实现非洲统一组织新的开始。

这些外交官中的一些人继续推动非洲一体化的行动。如同几内亚人Diallo Telli，他在1963年8月成为非统组织的秘书长。亚的斯亚贝巴首脑会议将作为某些国家元首之间团结与和解的时刻载入史册。其中一个亮点是塞内加尔的莱奥波尔德-塞达尔-桑戈尔和马里的莫迪博-凯塔之间的和解拥抱，塞内加尔与马里自马里联邦解体以来，就一直处于敌对状态。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅