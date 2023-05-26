刚果(金)总统访华目的明确
中国与非洲 – 刚果（金）总统安托万·齐塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）正在中国访问。金沙萨想要重新谈判前政府与北京签署的矿业合同。
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在北京，中国国家主席习近平于当地时间2023年5月26日周五下午，在人民大会堂与赴华进行国事访问的刚果民主共和国总统安托万·齐塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）举行会谈。
--中刚两国世纪合同涉及关键金属-
据本台法广（RFI）法文网报道，金沙萨现政府想要与北京重新谈判刚果（金）前总统约瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）任内所签署的矿业协议。这一预计中国投资金额超过60亿美元的矿业合同，在该国也被称之为“世纪合同”。合同涉及关键金属：钴（cobalt）和铜（cuivre）。
本台法广（RFI）法文报道在2023年05月25日周四的网文中提到，刚果（金）在这一合同签署了15年后，想要重新谈判细节的理由是因为中方的承诺没有到位。
--金沙萨想让中资集团变为小股东-
本台RFI法语记者查阅到的文件显示，前往中国的刚果（金）代表团想要重新平衡中资集团（GEC-Groupement d'entreprises chinoises）与刚果（金）国有矿业总公司（Gécamines）合资企业-华刚矿业（Sicomines-Sino Congolaise des Mines）的股份分配。
金沙萨想要把刚果（金）国有矿业总公司（Gécamines）在合资企业中的股份，由目前的32%，猛增至60%。再加上刚果（金）国家所拥有的10%，金沙萨方面的股份将由此达到70%，把中资集团（GEC-Groupement d'entreprises chinoises）变为少数股东。
--刚果(金)总统访华将逗留近一周-
来自北京的消息还提到，刚果民主共和国总统安托万·齐塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）预计将在2023年05月29日下周一结束其本次历时近一个星期的访华行程。
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RFI CHINE _Papier DESK NICOLAS jour 26/05/2023 Sino-Afrique : la visite du Président congolais en Chine
CHINE _Papier DESK NICOLAS jour 26/05/2023 Sino-Afrique : la visite du Président congolais en Chine
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