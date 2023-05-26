喀麦隆诗人获法文诗编纂者奖

[法语世界]第31集

法语圈 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第31集。本次节目随后将与听友介绍本台法广（RFI）在非洲的通讯员阿美莉（Amélie TULET）发自中西非地区喀麦隆（Cameroun）首都雅温得（Yaoundé）的一篇采访报道。受访者是马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）的2023年得主、喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），是由尼古拉编译和播报。

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谈到马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe），我们需要首先和大家简单介绍马夏尔·辛达（Martial Sinda）何许人也？如同法语圈机构早期的重要发起人之一、塞内加尔共和国首任总统桑戈尔（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）那样，马夏尔·辛达（Martial Sinda）也是一位诗人兼政治家。

--刚果（布）诗人政治家马夏尔·辛达（Martial Sinda）-

法文资料说，现年88岁高龄的马夏尔·辛达（Martial Sinda），1935年出生于如今刚果共和国的金卡拉（Kinkala）。这座城镇位于首都布拉柴维尔（Brazzaville）以西不到80公里。辛达（Martial Sinda）自13岁起到法国读书，后来成为了一名非洲宗教史专家。他和法兰西第四共和国参议员、刚果作家约翰·马龙加（Jean Malonga，1907-1985）有亲戚关系。

RFI Cultures francophonie （031）/ Martial Sinda est né en 1935 en Afrique-Équatoriale française, à Mbamou-Sinda, dans l'actuel district de Kinkala du Congo-Brazzaville. Il est un poète et universitaire congolais, spécialiste de l'histoire des religions africaines. Il a fait ses études en France. Entré tard en politique, il a été élu en 1992 sénateur de la République du Congo. (illustration) 法语圈 / 政治人物 ：马夏尔·辛达（Martial Sinda）是一位诗人、非洲宗教史专家，曾在法国留学。他于1992年当选刚果共和国参议员。 © DR / RFI Image Archive

1956年，时年21岁的马夏尔·辛达（Martial Sinda）摘取了法属赤道非洲文学大奖（Grand Prix littéraire de l'Afrique Equatoriale française）。在此之后，他的人生与桑戈尔（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）等发生了交集。1961年他在索邦大学做了论文答辩。该文在1972年出版（éditions Payot），并在1974年荣获海外学士院（Académie des sciences d'outre-mer）的乔治·布鲁尔文学奖（Prix Georges-Bruel）。

马夏尔·辛达（Martial Sinda）作为一名文人，在政治上起步很晚。他于1992年当选刚果共和国参议员。

-- 法国官方支持“诗人之春”（Printemps des poètes）-

2023年三月，在法国文化部、法国国民教育和青年部等官方机构的共同支持下，组办了第25届“诗人之春”活动（25e édition du Printemps des poètes）。期间，第20届[非洲和其他地方的诗人之春]（20e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs），把2023年马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）授予了喀麦隆诗人、教师艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。

France Culture : Le Printemps des Poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère chargé de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le Centre national du livre. Ici, la 25e édition du Printemps des poètes se déroule du 11 au 27 mars 2023. Le thème 2023 est "Frontières" (illustration) © RFI Image Archive

马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者2023年大奖得主、诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）又是一位怎样的人物？就此，本台法广（RFI）在非洲的通讯员阿美莉（Amélie TULET）于十天前发自雅温得（Yaoundé）的报道说，现年34岁的诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），也从事电影和戏剧的剧本创作。他本次获奖的诗集书名，中文可被译作[打破命运]（Briser le sort）。

喀麦隆诗人卡姆瓦（Herman Kamwa）告知，他是在读高中时发现作诗。他阅读的第一本诗集，是喀麦隆耶稣会神父姆文（Père Engelbert Mveng）的著作。在大学，他加入了Jean-Claude Awono诗人圆桌协会。

RFI Image Archive / francophonie : Docteur Thierry Sinda, professeur de lettres, critique cinéma, le président du jury du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe. (illustration) © RFI Image Archive

卡姆瓦（Herman Kamwa）表示，当他无意中看到2023年马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者大奖征文消息时，注意到这是一位刚果共和国诗人的姓名。他立即被这一征文的主题[历史、记忆、对抗]（Histoire, mémoire, résistance）所吸引。本届大奖的组办人是马夏尔·辛达（Martial Sinda）的儿子，蒂埃里·辛达博士（Thierry SINDA）。

-- 喀麦隆诗人教师艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）-

本台法广（RFI）法文网在2023年05月15日星期一上网的节目中，播出了一段对喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）的专访片段。在这一采访中，他讲述了是如何爱上写法文诗的。艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）说：

cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé

cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé 尼古拉

“我是完全地爱上了作诗，以至于在随后的日子里，我以涂写文字来消遣娱乐，也是以一见倾心地的写诗来娱乐消遣。”

在这一采访的最后部分，喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）深情的表示，他的诗将是祭品，他的选择是和平的巡回之路。

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第31集节目，介绍马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者大奖2023年得主、喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。

cultures francophonie 26-05-2023 法语世界 031 - 马夏尔·辛达(Martial Sinda)法文诗编纂者大奖及其2023年得主

cultures francophonie 26-05-2023 Episode 031 - Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 et son lauréat camerounais 2023 尼古拉

感谢本台法广（RFI）在非洲的法语通讯员阿美莉（Amélie TULET）在喀麦隆首都雅温得（Yaoundé）进行的实地采访，和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Carmene的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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