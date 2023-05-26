喀麦隆诗人获法文诗编纂者奖
法语圈 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第31集。本次节目随后将与听友介绍本台法广（RFI）在非洲的通讯员阿美莉（Amélie TULET）发自中西非地区喀麦隆（Cameroun）首都雅温得（Yaoundé）的一篇采访报道。受访者是马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）的2023年得主、喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），是由尼古拉编译和播报。
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谈到马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe），我们需要首先和大家简单介绍马夏尔·辛达（Martial Sinda）何许人也？如同法语圈机构早期的重要发起人之一、塞内加尔共和国首任总统桑戈尔（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）那样，马夏尔·辛达（Martial Sinda）也是一位诗人兼政治家。
--刚果（布）诗人政治家马夏尔·辛达（Martial Sinda）-
法文资料说，现年88岁高龄的马夏尔·辛达（Martial Sinda），1935年出生于如今刚果共和国的金卡拉（Kinkala）。这座城镇位于首都布拉柴维尔（Brazzaville）以西不到80公里。辛达（Martial Sinda）自13岁起到法国读书，后来成为了一名非洲宗教史专家。他和法兰西第四共和国参议员、刚果作家约翰·马龙加（Jean Malonga，1907-1985）有亲戚关系。
1956年，时年21岁的马夏尔·辛达（Martial Sinda）摘取了法属赤道非洲文学大奖（Grand Prix littéraire de l'Afrique Equatoriale française）。在此之后，他的人生与桑戈尔（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）等发生了交集。1961年他在索邦大学做了论文答辩。该文在1972年出版（éditions Payot），并在1974年荣获海外学士院（Académie des sciences d'outre-mer）的乔治·布鲁尔文学奖（Prix Georges-Bruel）。
马夏尔·辛达（Martial Sinda）作为一名文人，在政治上起步很晚。他于1992年当选刚果共和国参议员。
-- 法国官方支持“诗人之春”（Printemps des poètes）-
2023年三月，在法国文化部、法国国民教育和青年部等官方机构的共同支持下，组办了第25届“诗人之春”活动（25e édition du Printemps des poètes）。期间，第20届[非洲和其他地方的诗人之春]（20e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs），把2023年马夏尔·辛达法文诗编纂者大奖（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）授予了喀麦隆诗人、教师艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。
马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者2023年大奖得主、诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）又是一位怎样的人物？就此，本台法广（RFI）在非洲的通讯员阿美莉（Amélie TULET）于十天前发自雅温得（Yaoundé）的报道说，现年34岁的诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），也从事电影和戏剧的剧本创作。他本次获奖的诗集书名，中文可被译作[打破命运]（Briser le sort）。
喀麦隆诗人卡姆瓦（Herman Kamwa）告知，他是在读高中时发现作诗。他阅读的第一本诗集，是喀麦隆耶稣会神父姆文（Père Engelbert Mveng）的著作。在大学，他加入了Jean-Claude Awono诗人圆桌协会。
卡姆瓦（Herman Kamwa）表示，当他无意中看到2023年马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者大奖征文消息时，注意到这是一位刚果共和国诗人的姓名。他立即被这一征文的主题[历史、记忆、对抗]（Histoire, mémoire, résistance）所吸引。本届大奖的组办人是马夏尔·辛达（Martial Sinda）的儿子，蒂埃里·辛达博士（Thierry SINDA）。
-- 喀麦隆诗人教师艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）-
本台法广（RFI）法文网在2023年05月15日星期一上网的节目中，播出了一段对喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）的专访片段。在这一采访中，他讲述了是如何爱上写法文诗的。艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）说：
cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé
cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé
“我是完全地爱上了作诗，以至于在随后的日子里，我以涂写文字来消遣娱乐，也是以一见倾心地的写诗来娱乐消遣。”
在这一采访的最后部分，喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）深情的表示，他的诗将是祭品，他的选择是和平的巡回之路。
各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第31集节目，介绍马夏尔·辛达（Martial Sinda）法文诗编纂者大奖2023年得主、喀麦隆诗人艾尔曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。
cultures francophonie 26-05-2023 法语世界 031 - 马夏尔·辛达(Martial Sinda)法文诗编纂者大奖及其2023年得主
cultures francophonie 26-05-2023 Episode 031 - Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 et son lauréat camerounais 2023
感谢本台法广（RFI）在非洲的法语通讯员阿美莉（Amélie TULET）在喀麦隆首都雅温得（Yaoundé）进行的实地采访，和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Carmene的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。
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