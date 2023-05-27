苏丹实际控制人布尔汗要联合国赶走苏丹事务特使

战乱

非洲 – 苏丹实际领导人布尔汉（Abdel Fattah al-Burhane）在给联合国一份信函中表示，联合国秘书长苏丹问题特使福尔克·佩尔特斯（Volker Perthes）并没有讲明喀土穆局势危急的实情。布尔汗说，如掌握实情，达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）将军就不会发起军事行动。布尔汗还说，联合国特别代表应该对目前的局势负全部责任。

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联合国秘书长古特雷斯表示对信函中所描述的内容表示震惊。古特雷斯表示，他完全信任联合国秘书长苏丹问题特使福尔克·佩尔特斯（Volker Perthes）。苏丹智库合流咨询（Confluence Advisory）主任霍洛德·海尔（Kholood Khair）表示，已经返回纽约的佩尔特斯很有可能不再返回苏丹。

2023年苏丹冲突是指当地时间2023年4月15日起，苏丹武装部队和快速支援部队在苏丹多地爆发的武装冲突。冲突导致至少1,800名平民死亡，超过5,100名平民受伤。不少苏丹人希望苏丹冲突双方近期在沙特红海沿岸城市吉达开展的会谈能结束这场冲突。然而，分析人士指出，该谈判难以取得实质性进展。

据联合国难民署统计，自冲突爆发以来，已有超3万多人越境进入南苏丹，其中90%以上是南苏丹公民。援助机构担心，难民涌入会加剧南苏丹本已严重的人道主义危机。

美国国务院前非洲之角特使、布鲁金斯学会访问学者费尔特曼（Jeffrey Feltman）说，“这再次证明这些将军对可能会减少他们权力的过渡感到威胁。”

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