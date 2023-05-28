毛里塔尼亚2023立法选举(续)

RFI非洲 / 政治生活

非洲 – 位于西非，名列马格里布地区国家的毛里塔尼亚在两周前进行了重要的2023年立法选举第一轮投票。随后，该国国会176个席位中，有140个就以确定。其中，以谢赫·加兹瓦尼总统（Président Cheikh el-Ghazouani）为首的现执政党-公正党（El Insaf ）在经过第一轮投票后，赢得了80个议席。而在昨天2023年05月27日周六举行的第二轮投票，只是涉及其余的36个国会席位。到本台RFI法文网周日的报道截稿时，尚未看到投票最终结果的消息。

RFI Image Archive / Mauritanie : le parti au pouvoir est arrivé largement vainqueur des élections municipales et régionales et du premier tour des législatives 2023 avec déjà 80 députés sur les 176 que compte le parlement. Ici, Mohamed Ould El-Ghazouani, le président mauritanien. (illustration) RFI非洲 / 毛里塔尼亚 : 以谢赫·加兹瓦尼总统（Président Cheikh el-Ghazouani）为首的现执政党-公正党（El Insaf ）在2023年05月13日举行的立法选举的第一轮投票后，赢得了80个议席。

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RFI Image / Mauritanie : 36 sièges de députés restent encore à pouvoir lors du second tour des législatives au samedi 27 mai 2027. Ici, l'Assemblée nationale à Nouakchott, mai 2023 (illustration). © Sidy Yansané / RFI

综合本台法广（RFI）法文网在05月27日星期六和05月28日星期天上网的多则消息，毛里塔尼亚在当地时间周六07点至19点，举行了2023年立法选举的第二轮投票。鉴于在05月13日的第一轮投票后，已经确定了国会176个议席中的140个，所以，第二轮投票只涉及36个席位。

-- 选举委员会对第二轮投票更加严格 -

据本台法广（RFI）通讯员蕾阿（Léa Breuil）发自毛里塔尼亚首都努瓦克肖特（Nouakchott）的报道，鉴于该国反对派指责在第一轮投票中出现了众多失常运作的情况，选举委员会在第二轮投票中加倍警惕，对无候选人得票超过半数的22个选区，加强了人手。

-- 各党派都认可第二轮投票进程顺畅 -

各党派在接受询问时，都表示第二轮投票的过程比第一轮更流畅。这尤其是因为，投票人只往投票箱内放一张选票。在所有的选区里，都有现执政党的候选人参选。而主要挑战方，伊斯兰主义的塔瓦苏尔党（les islamistes du Tawassoul）只在3个选区里有候选人。

-- 毛里塔尼亚的新一届国会即将形成 -

尽管，毛里塔尼亚反对派目前没有指责发生重大事故，但塔瓦苏尔党（Tawassoul）指出，他们有两名代表在周六下午突然被驱逐到阿拉伯联合酋长国。就此，独立选举委员会（CENI）指出，此事已经了结。他们一视同仁，执政党方面也有代表，因行为不检遭到同样的处理。

RFI Image Archive / Mauritanie: le second tour des législatives 2023 sans incident majeur. Ici, l'Assemblée nationale de Mauritanie, à Nouakchott, le 1er décembre 2022. © RFI / Steven Jambot

本台法广（RFI）通讯员周日发自努瓦克肖特（Nouakchott）的报道特别指出，毛里塔尼亚新一届国会的组成结构应该在最近的将来就能尘对外公布。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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