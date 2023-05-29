RFI非洲 / 电信发展

非洲 – 喀麦隆境内的手机运营商由于服务质量糟糕而一起受罚，总金额近千万欧元。

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在位于非洲中西部的滨海国家喀麦隆，该国电信监管机构（ART - Agence de Régulation des Télécommunications)于上周宣布，对其境内手机运营商处以罚款60亿非洲法郎（FCFA），相当于大约915万欧元。

cameroun cameroon map © RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网于2023年05月28日星期天下午上网的消息，喀麦隆境内现有四家获准提供服务的电信运营商，它们分别为：准公营的喀麦隆电信（Camtel）、南非移动电话网络集团的喀麦隆分公司（MTN--Mobile Telephone Networks Cameroun）、法国橙色电信（Orange Cameroun）旗下的喀麦隆分公司和由越南军用电子电信集团（Viettel）掌控的喀麦隆分公司（Nexttel）。

RFI Image Archive / Logo : Viettel. (illustration) 越南军用电子电信集团 wikipedia / RFI Image Archive

--罚款一笔为喀麦隆国库进账60亿非洲法郎 -

本台法广（RFI）通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）发自雅温得（Yaoundé）的报道说，予以处罚的决定是在2023年05月25日上星期四对外宣布的，在喀麦隆消费者发起了针对手机运营商服务质量和成本的抗议浪潮之后。该国四家电信运营商将向喀麦隆国库支付总数60亿非洲法郎（FCFA）的罚金。

RFI Image Archive / MTN : une cabine de «mobile money» en Ouganda. (illustration) Godong - UIG via Getty Images / RFI Image Archive

就此，本次公民抵制运动倡议的发起人David Eboutou感到满意。这一抵制运动的具体作法是：在每天的12点至14点，把手机设置为飞行模式，以妨碍经手机的所有通讯，包括拨打和接收。

--喀麦隆消费者协会恳请当局继续加强监管 -

喀麦隆消费者协会的主席Alphonse Abena也对此感到满意。他还恳请监管当局对上述企业保持压力，在必要时，加重惩罚力度，如果在中期内没有看到明显的改善。消费者协会还呼吁运营商，降低通信和上网的价格，以补偿该国消费者们长年累月所遭受的损害。在此之前，抵制运动倡议的发起人已经取消了设置“飞行模式”的行动口号。喀麦隆的所有电信运营商都表示，它们已听到了消费者的投诉，并承诺将会尽快做出回应。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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RFI非洲 / 喀麦隆当局处罚手机运营商

CAMEROUN _Papier Desk Nicolas 2023.05.29 soir Cameroun - l'autorité inflige une amende à ses opérateurs de téléphonie mobile 尼古拉

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