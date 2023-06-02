金砖峰会上不逮捕普京？南非打模糊牌

南非/俄罗斯/普京/国际刑事法庭

由南非轮值主席主办的金砖集团峰会还有两个月时间召开，南非要不要执行国际刑事法庭对俄罗斯总统普京已经发出的国际逮捕令，仍然是一个未决问题。南非连续两天召开外长会议，为峰会敲定程序，也为应该与否豁免普京做出讨论。会议昨天结束，南非似乎仍然没有做出决断，以模糊牌回应外界质询。

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据法新社说，在8月的峰会之前，金砖峰会5国外长们周四在南非举行会议，该峰会的筹备工作主要由俄罗斯总统普京是否会来南非的问题主导，金砖5国呼吁对世界秩序进行 "再平衡"。金砖集团包括南非、巴西、中国、印度和俄罗斯。

据印度外长苏杰生说，"世界是多极化的，它正在重新平衡，旧的方法不能应对新的情况"。

南非外交部长纳莱迪-潘多尔说：“我们今天的讨论将侧重于加强和改造全球治理体系的可能性。”南非一直坚持金砖集团应该在西方主导的世界秩序中发挥制衡作用。

当记者问及俄罗斯总统是否会出席8月份的峰会时，南非部长证实，"已经向五国元首发出了邀请"。南非官方说，南非政府没有对可能逮捕俄罗斯总统普京发表评论，它正在研究 "法律选项"。

据法新社，普京是国际刑事法院（ICC）发出的逮捕令的通缉目标，因为普京在莫斯科对乌克兰的侵略战争中犯下了 "驱逐 "乌克兰儿童的战争罪。

作为国际刑事法院的成员，南非理论上应该在俄罗斯总统进入南非领土时将普京逮捕。南非与俄罗斯有着密切的关系。自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，南非一直拒绝谴责俄罗斯，声称自己持中立立场，希望支持对话，南非的这一立场在国际舞台上引起了关注。

今年4月，南非总统曾经承认说，国际刑事法院对普京的逮捕令给南非带来了 "麻烦"。

本周，南非政府给予出席金砖峰会的官员外交豁免权，声称这是组织国际会议的标准措施。

但消息说，标准外交豁免并不适用国际刑事法庭的逮捕通缉。

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