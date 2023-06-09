法语世界:海外科学院庆百年

法语世界第32集

法国 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第32集。本次节目综合本台近日的多篇法语报道和相关法文资料，为听友们简介已有百年历史的法兰西[海外科学院]（ASOM-Académie des Sciences d’Outre-Mer-也有译作法兰西海外学士院），和这一机构的现任院长、83岁高龄的法国地理学家罗兰·普尔切教授(Pr. Roland Pourtier)接受本台主管非洲部门的高级记者克里斯托夫（Christophe Boisbouvier）专访的录音片段，由尼古拉编译和播报。

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-- 法国[海外科学院]（ASOM）喜迎百年 -

2023年是法兰西[海外科学院]（ASOM）诞辰一百周年。据[海外科学院]（ASOM）官方网站中的文字介绍，这一机构的前生是创立于1923年5月的[殖民地科学院]（Académie des sciences coloniales）。直到1957年6月，它才被改名为[海外科学院]（ASOM）。这一机构的诞生是在法国探险家、记者保罗·布尔达里（Paul Bourdarie，1864-1950）的倡议和积极推动下促成的。并得到当时法国的著名非洲学专家莫里斯·德拉福斯（Maurice Delafosse，1870-1926）的大力支持。其自创立以来，一直深受历届法国官方的重视。

RFI Invité Afrique / Pr. Roland Pourtier, le Président de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer. Il est né le 13 mai 1940 (83 ans), est un géographe français. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il est actuellement professeur émérite à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne. (Photo d'archive) 法语世界 / 法兰西海外科学院(ASOM)百年。 © Académie des sciences d'outre-mer

1923年05月18日，在时任法国政府部长阿尔贝·萨罗（Albert Sarraut）的主持下，[海外科学院]（ASOM）的前生在巴黎索邦大学（la Sorbonne）召开首次正式成立大会。探险家保罗·布尔达里（Paul Bourdarie，1864-1950）当选终身秘书一职，并确定了由四个法文词组成的座右铭：savoir, comprendre, respecter, aimer，中文可被译为:知道、理解、尊重、热爱。

-- 法国[海外科学院]（ASOM）阵容强大 -

法国[海外科学院]（ASOM）自诞生以来，就有一个不可小觑的团队组成。公认的38位早期创始人中，就有3人先后成为了法兰西第三共和国时期的国家元首。他们依次分别是：法兰西第三共和国的第12任总统加斯通·杜梅格（Gaston Doumergue，1863-1937）、第13任总统保罗·杜梅（Paul Doumer，1857-1932）和第14任总统阿尔贝·勒布伦（Albert Lebrun，1871-1950）。其中，记者出生的保罗·杜梅（Paul Doumer）于1932年5月在其法兰西共和国总统任内遇刺身亡。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

法兰西[海外科学院]（ASOM）团队成员的实力一向不容置疑。据本台法广（RFI）法文网在两周前2023年05月26日上网的报道，包括桑戈尔（Président Senghor）、迪乌夫（Président DIOUF）和萨勒（Président SALL）在内，塞内加尔共和国的多位总统，都名列法兰西[海外科学院]（ASOM）的成员。还有科特迪瓦总统瓦塔拉（Président Ouattara）、尼日尔前总统优素福（Président Issoufou）。

2023.06.09 v Nicolas francophonie 032 - Son RFI Invité Afrique- Centenaire de l’ASOM - Trad mixé Pr. Pourtier 1 au micro de Christophe Boisbouvier

2023.06.09 v Nicolas francophonie 032 - Son RFI Invité Afrique- Centenaire de l’ASOM - Trad mixé Pr. Pourtier 1 au micro de Christophe Boisbouvier 尼古拉

法国[海外科学院]（ASOM）的现任院长、法国地理学家协会（AGF-Association des géographes français）会长、巴黎一大（Université Paris-I Panthéon-Sorbonne）的荣休教授罗兰·普尔切(Pr. Roland Pourtier)在接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]（Invité Afrique）栏目专访时说：“这是一个真正的学术团体，其优势为包含了所有各种科学的多学科。我们坚持思维独立。在我们的科学院里，人们强烈渴望坚持科学的目标，寻求真理。法兰西的[海外科学院]不隶属任何机构。

-- 法国[海外科学院]（ASOM）耕耘非洲 -

法国[海外科学院]（ASOM）的现任院长、地理学家罗兰·普尔切教授(Pr. Roland Pourtier)曾长期在西非国家加蓬（Gabon也被译作加彭）的国立大学执教。他对刚果盆地和大湖区的地理状况深有研究，并出过多部学术著作。哪法国[海外科学院]（ASOM）当前与非洲存在怎样的合作交流呢？对此，罗兰·普尔切教授(Pr. Roland Pourtier)表示，该机构正致力于签署一项协议，加强联络。在此框架下，透过非洲文化、艺术和科学院，及非洲的侨民社区，与科特迪瓦（或象牙海岸）应该会签订一项便于交流的协议，尤其是大学生们的交流。

RFI Image Archive / francophonie : le professeur Roland Pourtier a longtemps enseigné la géographie à l’Université de Libreville, au Gabon, et a publié récemment (2023) « Congo, un fleuve à la puissance contrariée » chez CNRS Éditions. Aujourd’hui, il préside l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. © Ji-Elle, CC BY-SA 3.0

另外，法国[海外科学院]（ASOM）的现任院长罗兰·普尔切教授(Pr. Roland Pourtier)在这一专访中还提到，该机构在今年三月曾前往马达加斯加，和该国学术单位探讨了有关发展、气候变化和海洋生物圈进化等主题。

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第32集节目，简介已有百年悠久历史的法国海外科学院（ASOM-Académie des Sciences d’Outre-Mer），及其现任院长接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]（Invité Afrique）栏目专访的采访录音片段。

法语世界/法语圈:海外科学院(OSOM)百年

cultures francophonie 09-06-2023 Episode 32 - ASOM - l'Académie des Sciences d'Outre Mer fête son centenaire 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲部高级记者克里斯托夫（Christophe Boisbouvier）的辛勤工作，和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Souringa的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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