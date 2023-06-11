RFI非洲 / 货币政策
尼日利亚央行行长被停职逮捕
非洲 – 在非洲人口大国尼日利亚，于周五晚遭新任总统停职的该国央行（CBN）行长现已被国家安全部门拘捕。社交媒体上流传的视频画面显示，这位金融高官扣着手铐，在着装人士的监视下，登上一架飞机。当局现已证实了上述传闻。
据本台法广RFI法文网2023年06月11日星期天的报道，尼日利亚新总统博拉·提努布（Président Bola Tinubu，也有译作博拉·蒂努布）刚上任不到两周。他于06月09月周五至10日周六晚间，暂停了尼日利亚央行行长Godwin Emefiele的职务。这位金融高官被认为是刚刚在2023年05月29日卸任的前总统布哈里（Muhammadu Buhari）的亲信。
尼日利亚央行行长被认为，应该对2023年初瘫痪该国经济的严重货币危机承担责任。引发争议的这一货币政策，旨在更换该国所有的钞票，造成尼日利亚出现严重的现金匮乏。如此决定遭到反对派的批评。
-- 尼日利亚当局证实已经逮捕央行行长 -
本台法广RFI通讯员莉莎(Liza Fabbian)发自拉各斯（Lagos）的消息说，在位长达9年的尼日利亚央行CBN行长Godwin Emefiele现已被停职，并遭安全部门逮捕。当局已于周六下午对外证实了央行行长已经被拘捕。
社交媒体上流传的视频画面显示，央行行长被扣上了手铐，在着装人士的监视下，登上一架私人飞机。
-- 尼日利亚央行的货币改革扰乱了大选 -
在此之前，尼日利亚政府于周五晚发布公报说，受到调查的央行CBN行长Godwin Emefiele已被暂停职务。尼日利亚工党指责新总统的做法是针对央行行长的个人报复。以打击贿选为由，更换全国所有纸币的做法扰乱了尼日利亚此前的竞选活动。
2014年，尼日利亚时任总统古德勒克·乔纳森（Goodluck Jonathan）曾因解除萨努希（Sanusi Lamido Sanusi）央行行长的职务，而导致丑闻。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
~. Fin .~