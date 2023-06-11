尼日利亚央行行长被停职逮捕

RFI非洲 / 货币政策

非洲 – 在非洲人口大国尼日利亚，于周五晚遭新任总统停职的该国央行（CBN）行长现已被国家安全部门拘捕。社交媒体上流传的视频画面显示，这位金融高官扣着手铐，在着装人士的监视下，登上一架飞机。当局现已证实了上述传闻。

RFI Image Archive / Nigeria: le gouverneur de la Banque centrale arrêté, après avoir été suspendu le samedi 10 juin 2023 par le nouveau président. Ici, l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari et son successeur Bola Tinubu. (illustration) 尼日利亚官方于2023年06月10日证实，遭新总统停职的央行行长已被捕。

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据本台法广RFI法文网2023年06月11日星期天的报道，尼日利亚新总统博拉·提努布（Président Bola Tinubu，也有译作博拉·蒂努布）刚上任不到两周。他于06月09月周五至10日周六晚间，暂停了尼日利亚央行行长Godwin Emefiele的职务。这位金融高官被认为是刚刚在2023年05月29日卸任的前总统布哈里（Muhammadu Buhari）的亲信。

RFI Image Archive / Nigéria : Godwin Emefiele est un proche de l'ancien président Muhammadu Buhari. Ici, Nigerian president Buhari and Godwin Emefiele, CBN governor. (illustration) Daily Trsut / RFI Image Archive

尼日利亚央行行长被认为，应该对2023年初瘫痪该国经济的严重货币危机承担责任。引发争议的这一货币政策，旨在更换该国所有的钞票，造成尼日利亚出现严重的现金匮乏。如此决定遭到反对派的批评。

-- 尼日利亚当局证实已经逮捕央行行长 -

本台法广RFI通讯员莉莎(Liza Fabbian)发自拉各斯（Lagos）的消息说，在位长达9年的尼日利亚央行CBN行长Godwin Emefiele现已被停职，并遭安全部门逮捕。当局已于周六下午对外证实了央行行长已经被拘捕。

RFI Image Archive / Nigéria : le gouverneur Godwin Emefiele – accusé d'avoir perturbé la campagne électorale en remplaçant tous les billets de banque du Nigeria, officiellement pour lutter contre les achats de vote. Ici, un billet de CBN - Central Bank of Nigeria. (illustration) Central Bank of Nigeria / RFI Image Archive

社交媒体上流传的视频画面显示，央行行长被扣上了手铐，在着装人士的监视下，登上一架私人飞机。

-- 尼日利亚央行的货币改革扰乱了大选 -

在此之前，尼日利亚政府于周五晚发布公报说，受到调查的央行CBN行长Godwin Emefiele已被暂停职务。尼日利亚工党指责新总统的做法是针对央行行长的个人报复。以打击贿选为由，更换全国所有纸币的做法扰乱了尼日利亚此前的竞选活动。

RFI Image Archive / Nigéria : en 2014, le limogeage de Sanusi Lamido Sanusi, alors gouverneur de la Banque centrale, par le président Goodluck Jonathan, avait fait scandale au pays. Ici, Sanusi Lamido Sanusi, ex-gouverneur de la Banque centrale, nouvel émir de Kano, au Nigeria. (illustration) 存档图片/尼日利亚央行前行长：萨努希（Sanusi Lamido Sanusi） Reuters - Stefan Wermuth/ RFI Image Archive

2014年，尼日利亚时任总统古德勒克·乔纳森（Goodluck Jonathan）曾因解除萨努希（Sanusi Lamido Sanusi）央行行长的职务，而导致丑闻。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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