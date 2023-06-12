人工智能在非洲众多领域发展

RFI非洲 / 人工智能

北非 – 本台法广（RFI）在今天2023年06月12日星期一的节目中安排了有关人工智能的特别节目。在非洲大陆，人工智能已在农业、翻译和教育等众多领域得到越来越广泛的应用，并在许多国家表现出多样的形式。

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-- 人工智能可能会有益于全球的粮食生产 -

在摩洛哥，有两家初创企业瞄准了农业科技。人工智能有可能成为让农业更具生产力、更有持续性和更加有效的一种解决办法。预计到2050年，需要满足全球近95亿人口的食品供应。然而，可耕地面积仅能增长4%。所以，必须扩大耕种，尤其是要增加产出。农业技术就是摩洛哥两家初创企业的专业领域。

RFI Image Archive / Alors que le secteur de l'intelligence artificielle se développe partout dans le monde, il se fait aussi sa place en Afrique. (illustration) © Vie publique / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员娜迪娅(Nadia Ben Mahfoudh)于10天前（2023年05月31日-06月02日）在北非马格里布地区的马拉喀什（Marrakech）实地走访了非洲最大的科技展（GITEX Africa）。期间，摩洛哥初创企业[农业数据]（Agridata）的项目负责人在接受采访时表示，该企业致力于优化农业开垦：让农业种植者可以实时了解到其农场的情况。

-- 人工智能越来越吸引非洲的青年大学生 -

在塞内加尔，过去几年，有众多相关教育应运而生。在达喀尔，本台法广（RFI）法文网报道说，当地的许多青年大学生毕业后未必就能在其国内找到工作。因为塞内加尔企业对人工智能及其发展的潜力还不够敏感。许多毕业生到国外寻找就业机会，这未必就不利。他们未来回国将推动塞内加尔的发展。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

2023.06.12 lundi Nicolas Desk jour RFI la journée spéciale de l'IA. Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle s'implante de plus en plus en Afrique.

_Papier 2023.06.12 l Nicolas Desk jour - Journée spéciale Intelligence Artificielle à FMM 尼古拉

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