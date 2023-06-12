RFI非洲 / 人工智能

人工智能在非洲众多领域发展

北非 – 本台法广（RFI）在今天2023年06月12日星期一的节目中安排了有关人工智能的特别节目。在非洲大陆，人工智能已在农业、翻译和教育等众多领域得到越来越广泛的应用，并在许多国家表现出多样的形式。

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RFI Image Archive / Afrique : le lancement de l'édition GITEX Africa à Marrakech avait lieu du 31 mai au 2 juin 2023 , étaient le plus grand salon technologique du continent avec la présence plus de 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays. (illustration) RFI非洲 / 人工智能在众多领域取得发展。
RFI Image Archive / Afrique : le lancement de l'édition GITEX Africa à Marrakech avait lieu du 31 mai au 2 juin 2023 , étaient le plus grand salon technologique du continent avec la présence plus de 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays. (illustration) RFI非洲 / 人工智能在众多领域取得发展。 © AP - Kirubel Tadesse Ayetenfisu / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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-- 人工智能可能会有益于全球的粮食生产 -

在摩洛哥，有两家初创企业瞄准了农业科技。人工智能有可能成为让农业更具生产力、更有持续性和更加有效的一种解决办法。预计到2050年，需要满足全球近95亿人口的食品供应。然而，可耕地面积仅能增长4%。所以，必须扩大耕种，尤其是要增加产出。农业技术就是摩洛哥两家初创企业的专业领域。

Image RFI - France - IA
RFI Image Archive / Alors que le secteur de l'intelligence artificielle se développe partout dans le monde, il se fait aussi sa place en Afrique. (illustration) © Vie publique / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员娜迪娅(Nadia Ben Mahfoudh)于10天前（2023年05月31日-06月02日）在北非马格里布地区的马拉喀什（Marrakech）实地走访了非洲最大的科技展（GITEX Africa）。期间，摩洛哥初创企业[农业数据]（Agridata）的项目负责人在接受采访时表示，该企业致力于优化农业开垦：让农业种植者可以实时了解到其农场的情况。

-- 人工智能越来越吸引非洲的青年大学生 -

在塞内加尔，过去几年，有众多相关教育应运而生。在达喀尔，本台法广（RFI）法文网报道说，当地的许多青年大学生毕业后未必就能在其国内找到工作。因为塞内加尔企业对人工智能及其发展的潜力还不够敏感。许多毕业生到国外寻找就业机会，这未必就不利。他们未来回国将推动塞内加尔的发展。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

~. Fin .~

2023.06.12 lundi Nicolas Desk jour RFI la journée spéciale de l'IA. Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle s'implante de plus en plus en Afrique.
_Papier 2023.06.12 l Nicolas Desk jour - Journée spéciale Intelligence Artificielle à FMM

尼古拉

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