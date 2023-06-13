美国国会两党议员敦促拜登政府制裁暗助俄罗斯侵略的南非

南非/俄罗斯/美国

一封公开的信件显示，美国两党议员希望拜登政府通过将一次重要的贸易会议转移到另一个国家来惩罚南非，美国国会指控南非实际上在支持俄罗斯非法入侵乌克兰。南非否认暗助俄罗斯侵乌，并警告，美国取消对南非的优惠贸易法案将是鲁莽的。美国是南非仅次于中国的第二大贸易伙伴。

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据美联社今天报道称，美国立法者要求拜登政府惩罚涉嫌支持俄罗斯的南非。美国国会议员还表示，南非对俄罗斯的“援助”，包括据称向莫斯科提供武器用于其在乌克兰的战争，让人质疑南非是否有权享有根据《非洲增长与机会法案》从美国获得贸易利益的资格。

南非外交部发言人 Clayson Monyela 13日在一份声明中表示，美国立法者的信函已被“注意到”，但南非仍然“得到美国政府的支持”主办 AGOA 会议。

南非去年通过 AGOA 对美国的出口估计为 30 亿美元。美国是南非仅次于中国的第二大贸易伙伴。

据美国国会议员在信中说，将 11 月的 AGOA 会议移至另一个国家“将发出一个明确而重要的信息，即美国继续与乌克兰站在一起，不会接受我们的贸易伙伴为俄罗斯持续和野蛮的入侵提供任何援助。美国国会议员们说，尽管南非政府声称南非在乌克兰战争中保持中立，但南非“在过去一年中加深了与俄罗斯的军事关系”。

这封信的日期是 6 月 9 日，寄给了美国国务卿布林肯、美国贸易代表戴琪和国家安全顾问沙利文。

该信由民主党参议员克里斯·库恩斯签署，他是参议院国家、对外行动和相关项目小组委员会主席；共和党参议员 Jim Risch，参议院外交关系委员会高级成员；众议院外交事务委员会高级成员、民主党众议员格雷戈里·米克斯和众议院外交事务委员会主席共和党众议员迈克尔·麦考尔等联署。

美联社说，AGOA 是国会通过的立法，允许撒哈拉以南非洲国家在满足特定条件的情况下免税进入美国市场进行出口。而南非是最大的受益者之一。

美国将南非视为重要的政治和经济伙伴，尽管该国，尤其是其执政的非洲人国民大会党与俄罗斯的历史关系可以追溯到苏联时代。正因为如此，南非政府表示它对乌克兰战争采取了不结盟的立场。虽然美国在很大程度上接受了这一立场，但它认为南非最近的一些行动不是中立的，而是在战争中积极支持俄罗斯。

上个月，美国驻南非大使鲁本布里吉蒂在南非首都比勒陀利亚召开新闻发布会，指责南非通过一艘秘密访问南非的货船向俄罗斯提供武器，美国的担忧由此进入公共关注。 南非否认了这一指控，但正在受调查悬挂俄罗斯国旗的 Lady R 船的来访，该船因涉嫌为俄罗斯政府运输武器而受到美国制裁。

议员们表示，美国情报显示，南非“秘密地”向俄罗斯提供了搭载在 Lady R 号上的武器。

在他们的信中，他们还提到了同样受到美国制裁的俄罗斯军用飞机 4 月份访问南非空军基地，以及南非决定在 2 月份接待俄罗斯和中国军舰进行海军演习，恰逢俄罗斯入侵周年纪念日。

“我们非常担心，在南非举办 2023 年 AGOA 论坛将暗示南非支持俄罗斯入侵乌克兰并可能违反美国制裁法的破坏性支持，。”

美国立法者表示，尽管普京因在乌克兰犯有战争罪而被国际刑事法院起诉，但南非还在“努力促进俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 参加”8 月在约翰内斯堡举行的新兴经济体峰会。南非执政党一名高级官员近日甚至表示，将欢迎普京访问。

美联社说，拜登政府没有谈到对南非的任何制裁或惩罚，但南非的分析人士提到 AGOA 作为惩罚南非的一种手段。对南非与美国贸易的任何限制都将对这个非洲最发达国家造成严重损害，南非正在与停滞不前的经济、巨大的失业率和能源危机作斗争。

南非最大的反对党表示，该党认为美国立法者的信函表明华盛顿对南非在俄罗斯关系上的耐心正在“迅速消退”。

12日昨日，南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 的发言人表示，任何关于因俄罗斯而对南非实施制裁的言论都是“鲁莽的”，“纯属危言耸听”。

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