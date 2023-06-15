美国开始辩论是否摒弃南非的《非洲增长与机会法案》权

南非/美国/俄罗斯

美国和南非之间的关系现在受到了质疑。在华盛顿，人们对南非可能在俄罗斯侵略乌克兰战争中支持俄罗斯提出疑问，而这可能会产生外交和经济后果。

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美国关于是否将南非留在《非洲增长与机会法案》Agoa内的辩论开始了。据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道，是白宫在公开说这个话题。据美国国家安全委员会负责非洲事务的高级主管说，拜登政府与国会一样，对俄罗斯和南非之间可能的安全伙伴关系感到担忧。在给几位政府官员的信中，两党议员都声称，南非在俄罗斯的侵略乌克兰战争中的所称中立立场比南非官方立场的要远一些。

除了在2023年2月与中国和俄罗斯进行联合海军演习外，据报道，比勒陀利亚在4月接待了一架受美国制裁的俄罗斯军用货机。最重要的是，美国情报显示，2022年，一艘同样受到制裁的俄罗斯船只停靠在南非，装载可能用于进攻乌克兰的武器和弹药。

这是一个很大的问题。这就是为什么美国议员们提议政府撤销南非对今年Agoa论坛的主办权，该论坛是美国和撒哈拉以南非洲的经济合作框架。南非是主要的受益者之一。去年，Agoa使该国向美国优惠出口了价值30亿美元的货物。

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