法德两国内政部长共赴突尼斯

RFI非洲 / 社经发展

北非 – 在北非马格里布地区，法德两国内政部长预计周日一同访问突尼斯（也有译作突尼西亚）。欧洲方面尤其想要讨论移民问题。自今年年初以来，穿越地中海的移民人数大幅增加。突尼斯总统凯斯·赛义德（Kaïs Saïed）预计将在周一会晤到访的法德两国内政部长。突尼斯当局想要说服其欧洲嘉宾，掏出钱包帮助该国超越当前严重的社会经济危机。

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据本台法广（RFI）法文网2023年06月18日星期天的报道，法德两国内政部长们将能给予突尼斯怎样的承诺？这是法德两国现任内政部长Gérald Darmanin 和Nancy Faeser 未来两天在突尼斯访问期间要面对的一个问题。

-- 法德两国内政部长关注移民问题 -

本台法广（RFI）通讯员马歇尔（Mathieu Galtier）发自突尼斯（Tunis）的消息说，欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Mme Ursula van der Leyen）上周在意大利政府总理乔治娅·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）和荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）的一起随行下，承诺给予突尼斯十亿多欧元。

RFI Image Archive / Le président tunisien Kaïs Saïed en compagnie de Giorgia Meloni, Ursula van der Leyen et Mark Rutte à Tunis le 11 juin 2023. AP - Slim Abid / RFI Image Archive

这一次则主要是移民事务上的合作问题。周一，法德两国内政部长将会晤突尼斯总统凯斯·赛义德（Kaïs Saïed）和突尼斯的内政部长，并安排了参访活动。

RFI Image Archive / Afrique : le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin ira dans les locaux de l’Office français de l’immigration et de l’Intégration à Tunis. Ici, une photo de M. Gérald Darmanin lors d'une visite à la frontière roumano-ukrainienne, à Siret, en Roumanie, le vendredi 11 mars 2022. (illustration) AP - Andreea Alexandru / RFI Image Archive

法国内政部长将视察在突尼斯的法国移民事务管理单位-移民和融入办公室（OFII-Office français de l’immigration et de l’Intégration）。

--意大利承受巨大的非法移民压力 -

自今年年初以来，抵达意大利的非法移民人数增幅超过140%。不论是突尼斯人，或撒哈拉以南非洲地区的民众，他们中的绝大部分人都是从突尼斯沿海出发。

RFI Image Archive / Tunisie: les ministres allemand et français de l’Intérieur sont attendus pour une visite de 2 jours, le dimanche 18 juin 2023. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser en décembre 2021. (illustration) AP - Markus Schreiber / RFI Image Archive

巴黎和柏林想要请突尼斯在源头上控制住出海的船只，但赛义德总统（Kaïs Saïed）于本周早些时候表示，突尼斯不是欧洲的边境警卫队员。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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