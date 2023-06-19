RFI非洲 / 人道救援

沙特赞助召开援苏丹国际会议

非洲 – 援助苏丹国际会议在沙特阿拉伯的支持下于周一在日内瓦（Genève）召开。科威特周日宣布，已向苏丹发出10吨人道救援。

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5 分钟
RFI Image Archive / Soudan : une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur depuis le dimanche 18 juin 2023 à 6h du matin, heure locale. Ici, des personnes montent à bord d'un bus pour quitter Khartoum, le samedi 3 juin 2023 (illustration). RFI非洲 / 苏丹冲突双方自星期天（2023年06月18日）起停火72小时。
RFI Image Archive / Soudan : une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur depuis le dimanche 18 juin 2023 à 6h du matin, heure locale. Ici, des personnes montent à bord d'un bus pour quitter Khartoum, le samedi 3 juin 2023 (illustration). RFI非洲 / 苏丹冲突双方自星期天（2023年06月18日）起停火72小时。 © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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在被誉为“和平之都”的瑞士日内瓦，人道援助苏丹国际会议在沙特阿拉伯的支持下于周一（2023年06月19日）召开。在此之际，喀土穆于昨天06月18号星期日实现了停火。不过，这次停火的期限仅为三天，预计到当地时间周三早上6点截止。

-- 苏丹对立双方停火三天 -

据本台法广（RFI）非洲部在2023年06月18日星期天晚上网的消息，苏丹首都喀土穆已于当地时间周日早上06点开始执行停火。本次停火预计为72小时，理论上的执行区域覆盖苏丹全境。

Image RFI - Soudan
RFI Image Archive / Soudan : énième trêve à la veille d'une conférence humanitaire à Genève ce lundi 19 juin 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网报道说，苏丹冲突双方的两位将军于上周六做出承诺，为运送民众急需的食品和药品让路。赫梅蒂将军（Gen. Hemedti）领导的快速支援部队(FSR-Forces de soutien rapide) 表示，主要目的是为了便于发送民众所必需的紧急人道援助，在苏丹全境完全停止敌对行动。

-- 苏丹民众担心暴力加剧 -

苏丹本轮冲突现已历时两个月之久，期间多次尝试停火均被中断。对立双方相互指责，应对破局承担责任。而民众则担心，该国的暴力会进一步的加剧。

Image RFI - Soudan - ​​​​​​​Khartoum
RFI Image Archive / Soudan : les civils redoutent une intensification de la violence. Ici, une photo de la fumée s'échappe dans la capitale soudanaise, à Khartoum, en mai 2023. (illustration) © AP - Marwan Ali / RFI Image Archive

喀土穆的一位居民表示，停火截止后的几天通常尤其艰难。有如战斗人员想要弥补回停火的日子。另一位居民表示，期待战斗完全结束，因为，暂时停火，战斗人员不会撤出他们占据的建筑。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

~. Fin .~

 

Soudan - conférence humanitaire à Genève, parrainée par l'Arabie Saoudite pour débloquer l'aide.
Desk Nicolas 2023.06.19 soir Soudan - conférence humanitaire à Genève

尼古拉

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