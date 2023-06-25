刚果(布)办气候灾难管理论坛

RFI非洲 / 气候灾害

中部非洲 – 法国首都巴黎有关气候的[全球金融新公约峰会]（Sommet pour un nouveau pacte financier mondial）于6月23日周五闭幕之际，位于非洲中部、濒临大西洋的刚果共和国（Congo-Brazzaville）在其首都布拉柴维尔（Brazzaville）举办了一个气候灾难管理论坛。该国红十字会总会会长出席并做了发言。刚果共和国现已接纳的难民总人数超过6万，主要是来自中部非洲地区的流离失所者。

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据本台法广（RFI）法文网报道，刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）举办的气候灾难管理论坛上，该国红十字会（Croix-Rouge）捍卫其致力于帮助紧急状态下民众的地位。

-- 布拉柴维尔的气候灾难管理论坛 -

本台法广（RFI）通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）06月24日周六发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息说，出席这一论坛的与会者来自刚果河流域两岸。他们中既有布拉柴维尔本地人，也有来自位于河岸另一侧的刚果民主共和国首都金沙萨。

RFI Image Archive / Congo-Brazzaville: forum sur la gestion des catastrophes climatiques. Ici, vue de Brazzaville, capitale du Congo. (illustration) Wikimedia - Jomako / RFI Image Archive

刚果红十字会总会会长发言说，他们的目标是要就完善该国的危机管理体系发起一场全面的反思，为红十字会在灾难管理中的更佳地位做辩护。

-- 自然灾害与刚果河流域人口迁徙 -

从龙卷风、狂风到淤沙与洪水，刚果共和国在过去几年见证了许多与气候变化有关的自然灾害。就此，该国[红十字会]有时需要依靠灾区内的自愿者。

RFI Carte Archive / Plus de 2 600 réfugiés venus de la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo, ont trouvé refuge dans le district de Ngabé, dans le centre-est du Congo-Brazzaville. (illustration) © RFI Carte

除了与气候变化有关的自然灾害以外，刚果共和国还曾遭遇其它紧急状况，比如邻国大规模的人口活动。在位于该国中部地区的恩加贝（Ngabé），红十字会于去年（2022年）为刚果民主共和国（RD Congo）班顿杜省（Bandundu）夸茅斯危机（Kwamouth）中的流离失所者提供了协助。

-- 刚果境内现有各类难民六万多人 -

刚果共和国境内现有难民总数6万1千人，主要是来自中部非洲地区。尤其是刚果民主共和国（RDC）、中非共和国（RCA），以及卢旺达。

RFI Carte / RD Congo : de violents affrontements ont eu lieu dans la province de Bandundu. RFI/Camjusan

本台法广（RFI）通讯员在这篇报道的最后部分中指出，由于刚果（金）班顿杜省冲突而在刚果共和国境内避难的人数超过3000。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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