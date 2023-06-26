塞内加尔民间呼吁开采业透明

RFI专栏 / 非洲经济

西非 – 为了预防开采业滋生腐败现象，西非国家塞内加尔的公民社会呼吁透明。国际非政府组织（ONG）密切关注非洲的资本流动。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网报道，塞内加尔正在做准备，从今年（2023年）开始对外出口它的天然气和石油。塞内加尔国内对此充满了期待。但为了让民众得以从中受益，该国公民社会呼吁以透明来局限腐败的风险。这是本台法广（RFI）[非洲经济]栏目（Afrique Economie）在上周末上网的新话题之一。

-- 塞内加尔公民社会对该国开采业予以忠告 -

本台法广（RFI）于2023年06月23日上星期五，刊出通讯员朱丽叶（Juliette Dubois）发自达喀尔（Dakar）的消息说，塞内加尔公民社会的一位负责人表示，开采业尤其容易滋生腐败。如果不加注意，没有一位好领导和一整套好的可追溯体系，那有如为“腐败”敞开了大门。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

旨在推动全球开采业透明和善治的[开采业透明倡议]大会（ITIE - Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives）于两周前的6月中旬在塞内加尔召开。这一倡议的规范包括公开石油、天然气和矿业合同的义务。

-- 欧洲已有矿业巨头由于贪腐而遭美国重罚 -

本台法广（RFI）法文报道提到，以瑞士矿业巨头嘉能可（Glencore）为例，这家矿企在美国因贪腐被判罚款7亿美元。尽管如此，嘉能可（Glencore）仍然为本届[开采业透明倡议]大会（ITIE）的举办提供了5万美元的赞助金。

RFI Image Archive / Glencore faisait partie des sponsors de la conférence mondiale de l’ITIE mi-juin, à hauteur de 50 000 dollars. Ici, le siège social de Glencore à Baar, en Suisse, le 14 avril 2011. (illustration) AP - Urs Flueeler / RFI Image Archive

在塞内加尔，公民社会要求国家做出额外的努力，以增强信任。塞内加尔已经通过了有关实益拥有人（RBE-Régime des Bénéficiaires Effectifs）的政令。该国公民社会认为，公布和公开实益拥有人（RBE）的记录册极其的重要。

-- 国际非政府组织想要监控非洲的资本流动 -

从2023年到2025年，塞内加尔可能在石油和天然气上获得15亿美元的收入。除了公开合同与许可证之外，总部在美国纽约的国际非政府组织[自然资源治理研究所]（NRGI-Natural Resource Governance Institute）想要稳固的监控机制。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

另一国际非政府组织，总部在美国华盛顿的[全球金融诚信]（GFI-Global Financial Integrity）则认为，非洲在过去50年间，非法资金流动超过万亿美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅