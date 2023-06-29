塞拉利昂2023选举结果留疑虑

RFI非洲 / 政局动态

西非 – 位于大西洋沿岸的西非国家塞拉利昂，于上周末（2023年06月24日星期六）举行了新一轮大选。该国选举委员会在本周早些时候宣布，执政的塞拉利昂人民党 (SLPP - Parti du peuple de la Sierra Leone)候选人、现总统比奥（Julius Maada Bio）在第一轮投票中赢得连任，得票率为56.17%。而主要的在野党-全国人民大会（APC-Congrès de tout le peuple）推出了候选人卡马拉（Samura Kamara）得票率为41.16%。这样的选举结果避免了第二轮投票，引起该国反对派和国际舆论的质疑。欧盟和美国的观察人员已注意到，本次选举的点票过程缺乏透明，并对此感到担忧。

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综合本台法广（RFI）自2023年06月27日周二以来的多则报道，塞拉利昂在野党对选举委员会公布的该国2023年总统选举的计票结果表示质疑。而该国的一个选举观察机构[全国选举观察]（National Elections Watch）则认为，寻求连任的现总统的实际得票率在50%左右，而主要反对党提名的候选人得票率实为46%。

--塞拉利昂总统已经开始连任 -

该国执政的塞拉利昂人民党 (SLPP - Parti du peuple de la Sierra Leone)对质疑选举委员会公布的点票结果感到不满，并指责该国的这一选举观察机构过于亲近反对派阵营。

RFI Image Archive / Présidentielle en Sierra Leone: des observateurs jettent le doute sur la fiabilité des résultats. Ici, une «marche pour la paix » a été organisée la veille du scrutin, en Sierra Leone, le 23 juin 2023. (illustration) © RFI / Marine Jeannin

本台法广（RFI）法文报道注意到，尽管出现了争议，塞拉利昂现总统在选举委员会的计票结果一公布，随即就已宣誓开始连任。

-- 塞拉利昂法律程序仍可上诉 -

不过，依照塞拉利昂的程序，在总统宣誓就职后，仍可对选举争议提出上诉。当前的情形在塞拉利昂现行的1991年版[宪法]中有预设。该国的反对派候选人卡马拉（Samura Kamara）已在推特（Twitter）上提到，他考虑要上诉。其所属的政党[全国人民大会]（APC-Congrès de tout le peuple）有7天的时间，向该国最高法院提出上诉。之后，由最高司法当局将需要决定选举的计票结果是否有效。如果最高法院裁决对异议方有利，那就需要在未来几周内，组织新的投票。

-- 塞拉利昂对总统连任设门槛 -

本台法广（RFI）特派记者玛丽娜（Marine Jeannin）于06月27日本周二发自塞拉利昂首都弗里敦（Freetown也被译作自由城）的报道中说，在塞拉利昂，寻求连任的总统需要在第一轮投票中，得票率55%以上，才能避免第二轮投票。这也就是塞拉利昂政坛当前执政党和在野党之间的争议焦点。

RFI Carte Archive / La Sierra Leone 西非国家：塞拉利昂 © RFI Carte

另外，塞拉利昂选举委员会还宣布，本次选举的投票率为83%。本台法广（RFI）法文报道还指出，塞拉利昂于上星期六（2023年06月24日）举行的全国大选，除了总统选举之外，还进行了立法选举和市政选举的投票。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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