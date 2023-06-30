莫斯科重申对马里的“坚定支持”

军事

非洲 – 30日来自马里的消息显示，在联合国驻马​​里稳定团宣布撤出马里稳定团后，俄罗斯外交首脑在与马里外长的电话采访中重申了对马里外交事务“坚定不移的支持”。

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安理会安全通过决议后不久，俄罗斯外长拉夫罗夫“重申了俄罗斯在军事技术领域以及人道主义和经济援助方面对马里的坚定支持”。

马里消息显示，马里外交部长阿卜杜拉耶·迪奥普保证“马里政府将采取一切必要措施，在尽可能短的时间内有序、安全地撤出蓝盔部队”。安全理事会2013年4月25日第2100(2013)号决议决定设立联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团），以支持该国的政治进程，并开展一些与安保相关的任务。

安理会15个成员国一致通过的决议表明，蓝盔部队将从7月1日起停止维和行动，集中精力组织撤离，“目标是在12月31日之前完成这一进程” ，2023”。

6月16日，马里外交部长在纽约安理会演讲中出人意料地要求马里稳定团立即撤出，并谴责“其失败”。

该特派团成立于 2013 年，在全国各地拥有约 10 个基地，旨在帮助稳定在圣战分子推动下面临崩溃的国家、保护平民、为和平努力做出贡献并捍卫人权。

据报道，在准军事组织瓦格纳领导人普里戈津领导的叛乱政变失败后，迪奥普部长还表达了对俄罗斯的声援，“俄罗斯的稳定对于和平与国际安全至关重要”。

2020年武力掌权的军政府切断了与法国及其欧洲伙伴的反圣战联盟，并在军事和政治上转向俄罗斯。

拉夫罗夫先生则祝贺马里总统“成功组织了新宪法草案的全民投票协商”，根据选举当局的说法，新宪法草案获得了 97% 的马里人的批准，尽管投票在中部许多地方受到了阻碍，要么是因为害怕圣战分子袭击，要么是因为政治分歧。

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