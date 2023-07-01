肯尼亚元首加薪面临社会压力

RFI非洲 / 社会经济

东非 – 东非国家肯尼亚正在扩大征税，这在其国内引发争议。与此同时，该国舆论也在热议多名高官从2023年7月01日开始的加薪。本轮加薪计划包括在两年内给正、副总统提薪14%。届时，肯尼亚总统的月工资将达10000欧元，副总统8900欧元。虽然，肯尼亚的本次元首加薪计划，也让其它公务人员受益，但仍可能因来自社会舆论的压力而落空。

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据本台法广（RFI）法文网2023年07月01日星期六的最新报导，肯尼亚在扩大征税的同时，推出给总统提薪的方案带来争议。这样的一个决定引发讨论，多名高级公务员的月薪应该会从当天开始提高，计划也包括现任总统本人。

RFI Image Archive / Kenya : le président William Ruto a insisté sur la hausse des plus bas salaires, comme les professeurs, policiers ou militaires. (illustration) © RFI/Edmond Sadaka

该国负责公务员和政府工作人员待遇的机构-工资和薪酬委员会曾解释说，这是为了弥补生活费用上涨。

-- 肯尼亚全面提高民选代表的薪酬 -

本台法广（RFI）通讯员阿尔巴娜（Albane Thirouard）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，肯尼亚的工资和薪酬委员会预计在两年内，把总统和副总统的月薪提升14%。而首轮加薪计划是自2023年07月01日开始。按照这种规划，肯尼亚总统的月薪将自过去的约9400欧元，提高到10000欧元。副总统的月薪可达8900欧元。此外，获得提薪的还有部长、议员和地方民选代表。

-- 肯尼亚高官加薪受到舆论的监督 -

不过，这样的加薪计划仍有可能因公众舆论的质疑而受阻。肯尼亚民众当前面对物价上涨。现任总统威廉·鲁托（William Ruto）于周一刚刚颁布了一部新的金融法，设立了几项新的税收，尤其是加倍征收燃油增值税，并为建立一个住房基金设立新的捐税。

-- 肯尼亚总统向公共舆论做出让步 -

面对国内社会舆论的质疑，肯尼亚总统现已做出姿态，于周五早上要求工资和薪酬委员会暂缓对其和副总统，还有所有政府部长们的加薪。但他坚持给老师、警察和军人等低收入者加工资。他解释说，那是为了缩小高收入人士和低工资者之间的差距。

RFI Image Archive / Kenya : le Président William Ruto a demandé ce vendredi (le 30 juin 2023) à la Commission des salaires et des rémunérations de suspendre son augmentation salariale, ainsi que celle de son vice-président et de ses ministres. (illustration) © Statehouse Kenya / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员在其报导的最后一段里还提到，肯尼亚的工资和薪酬委员会没有宣布就本轮加薪一事开展公共咨询的截止日期。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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