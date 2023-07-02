贝宁追踪网络犯罪并执行抓捕

RFI非洲 / 网络风险

西非 – 西非国家贝宁，尽管，当局在打击互联网的犯罪上不懈余力，但网络诈骗仍然有禁难止，方式不断翻新。其中有一桩刚刚进入诉讼程序的大案，案情让人大开眼界。

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RFI Image / Bénin : la cour d'appel de Cotonou. Ici, une image prise en Avril 2021. (illustration) © RFI/Aurore Lartigue

据本台法广（RFI）法文网2023年07月02日星期天报导，贝宁平息网络犯罪中心办公室（OCRC-Office Central de Répression de la Cybercriminalité）说，在过去5个月里就网络犯罪盘查了623人。尽管当局在警方追踪犯罪和司法重刑惩戒上双管齐下，不遗余力，但网络犯罪现象仍然层出不穷。骗子不断更新其设陷阱坑受害人的方式。

-- 贝宁当局打击网络犯罪 -

本台法广（RFI）通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）发自科托努（Cotonou）的消息说，遭盘查人数，在今年01月至5月的统计数据，反映了警方，对个人及企业投诉的办案调查结果。所收到的投诉包罗万象，从与性有关的敲诈，到假的奖学金，以及神奇的致富启事，还有涉及出租或购买在欧洲物业的诈骗。

RFI Image Archive / Bénin : L'entrée de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. (Illustration). AFP - YANICK FOLLY / RFI Image Archive

网络骗子的创意是无限的。贝宁警方和该国司法部门[制止经济犯罪和恐怖主义法院](CRIET-Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme)对他们毫不留情，尤其是针对最近发生的一桩大案。案情真的让人大吃一惊。

-- 作案模式让人意想不到 -

这桩案子的主犯是一名囚徒。他在狱中的牢房内继续指挥团伙作案。受害者多达70人，都是汇款机构的开发商。诈骗团伙成员自称是汇款机构母公司的雇员，提供给受害者们一个恶意代码，要他们更新个人数据。之后，这些开发商的账户就被清空了。这一案件的同犯有19人，包括一些狱警。这一案件的诉讼刚刚启动，开庭时间被定在两周后的2023年07月17日。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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