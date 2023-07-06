南非总统拉马福萨访刚果(金)

RFI非洲 / 双边关系

非洲 – 于周三晚抵达金沙萨（Kinshasa）访问的南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）按计划应该于2023年07月06日星期四出席第12次双边委员会的活动。他应该在与刚果民主共和国总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）会晤后参加两国2023经济论坛的闭幕。有报道说，南非和刚果（金）当前讨论的合作主题涵盖卫生、运输、基础设施、矿业、水与电、以及农业和金融等众多领域。南非应该会增派部队前往刚果（金）东部地区。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) 南部非洲发展共同体，简称[南共体]（SADC） © Wikipedia / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报导，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）到访刚果（金）首都是为了在今天周四出席两国第12次双边委员会的活动。南非和刚果（金）两国总统在总统府国家宫（Palais de la nation）会晤后，计划一起参加2023年双边经济论坛的工作。

-- 南非和刚果(金)两国元首之间的诚挚关系 -

本台法广（RFI）通讯员克莱尔（Claire Bargelès）于2023年07月06日周四发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，南非是刚果（金）在进出口和投资领域的重量级合作伙伴。两国现总统之间有着诚挚的关系，但远不如南非前总统祖马（Jacob Zuma）和刚果（金）前总统卡比拉（Joseph Kabila）之间那么的融合。

RFI Image Archive / la SADC a promis d’envoyer des troupes dans l’est de la RDC, sans pour autant préciser la date ou le nombre du contingent, lors d’un sommet à Windhoek (le 08 mai 2023). 南部非洲发展共同体简称[南共体]（SADC） Wikipédia / RFI Image Archive

刚果民主共和国总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）和南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）之间有定期的交流。2023年年初，在南非立法首都开普敦（Le Cap）举办的本年度非洲矿业投资盛会（Investing in Africa Mining Indaba 2023）时，两国之间已有了30多项双边协议。南非外交部长纳勒迪·潘多尔（Naledi Pandor）认为，借助非洲大陆自由贸易区（Zlecaf）所带来的契机，双方的关系有可能走得更远。

-- 南非积极参与在刚果(金)东部地区的维和 -

本台法广（RFI）通讯员在报导中提到，南非和刚果（金）两国元首在会晤中讨论的话题应该会超越经济框架，触及刚果（金）东部的安全事宜。南非现在是给联合国维和部队-驻刚果（金）稳定特派团（Monusco）提供兵源人数最多的非洲国家。

-- 南部非洲发展共同体承诺将出兵刚果(金) -

南非和刚果民主共和国都是简称[南共体]（SADC）的南部非洲发展共同体（Communauté de Développement d’Afrique Australe）的成员。在刚果（金）总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）对东非共同体（EAC）部队表达不满之际，在联合国维和部队的框架之外，南非应该还会增派兵力。

RFI Image Archive / Afrique : la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a promis d’envoyer des troupes dans l’est de la RDC. Ici, la SADC s’est réunie lundi 8 mai 2023 en Namibie pour le sommet de la troïka, l’organe chargé des questions de défense et de sécurité de l’organisation sous-régionale. (illustration) © SADC_News / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网曾报导说，南部非洲发展共同体（SADC—Communauté de Développement d’Afrique Australe）曾于两个月前的2023年05月08日，在纳米比亚首都温得和克或溫荷克（Windhoek）召开过一次有关安全与国防事务的峰会。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）和刚果民主共和国总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）都曾亲自与会。事后，峰会发布了一份声明，承诺将派遣部队前往刚果（金）东部地区，但没有明确具体的日期和兵力人数。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅