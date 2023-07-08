马里:联合国维和后勤车队遇袭

RFI非洲 / 人道救援

非洲 – 联合国安理会于上周决定，结束自2013年04月起在马里开展的维和行动。联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）正在为撤军准备行装，目标是要在今年末2023年12月31日之前完成所有人员和物资的撤离工作。在此之际，马里加奥（GAO）地区传出联合国维和军人的后勤车队在15公里的间距内两次遇袭，至少有3位平民不幸遇难。联合国蓝盔部队未来是否能够自马里顺利退出引发关注。

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据本台法广（RFI）法文网报导，联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）的一支后勤车队于2023年07月06日周四在加奥（GAO）地区两次遭遇武装攻击，至少有3位平民遇难，怀疑是圣战者发起的袭击。

-- 安理会于2023年6月30日星期五决定结束马里维和任务 -

本台法广（RFI）报导提到，这支由蓝盔军人护卫的车队，有35辆车属于联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）的承包商们。07月06日周四事发时，车队行驶在与尼日尔接壤的马里边境城市Labezzanga至Ansongo路段，这段路程总长略过100公里，属于萨赫勒圣战者的活动地域。

La base de la Minusma à Gao au Mali (illustration). RFI/Olivier Fourt

然而，在距离联合国蓝盔军人彻底退出马里还有不到6个月之际，这支维和部队已经失去了行动的权力，只能自卫。

-- 联合国维和部队的后勤车队在20公里的路程内两次遇袭 -

首次遇袭地点是在一个名为Ottagouna村庄，当地距离马里边境城市Labezzanga不到30公里，距离另一端路程Ansongo大约75公里。由30来名武装人员发起的第一波攻击，造成人员死亡和物资损失。3位平民死亡，10多人受伤，其中至少2人伤势严重。有一辆液罐卡车被翻到，还有4辆卡车受损。

RFI Image Archive / Mali : un convoi logistique de la Minusma a été attaqué jeudi 6 juillet 2023 dans la région de Gao. L'attaque a eu lieu entre Labezzanga, à la frontière avec le Niger, et Ansongo. Google Maps

车队之后继续前进。走了20公里后，在另一个名叫Fafa的村庄附近再次遇袭。这个村庄位于Labezzanga至Ansongo路段的中途。车队此后得以继续前进。

-- 联合国马里维和部队10年来已有170多名官兵遇袭身亡 -

本台法广（RFI）的消息来源，没有提到蓝盔军人周四在遭到攻击时，是如何反击的。理论上，在马里的蓝盔部队军人于09月30日之前，仍有权保护和帮助在他们军营附近遇袭的平民老百姓。

RFI Image / Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016, une attaque vise le camp de la MINUSMA à Gao et le service de lutte antimines à Gao, un casque bleu chinois et un employé contractuel français sont tués, Ici, des soldats du contingent chinois de la Minusma. (illustration) RFI/David Baché

联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）自2013年以来，十年间遭遇上百起造成蓝盔军人遇难的袭击事件，有174名联合国维和军人死亡。其中绝大多数遇难者是非洲国家的军人，也有2名斯里兰卡军人和1名中国军人。2016年5月31日至06月01日夜间，在卡奥（Gao）联合国维和部队排雷兵营地遇袭事件中，一名29岁的中国国籍蓝盔兵、三级士官申亮亮和一名法国国籍的雇员遇难。

-- 联合国维和部队未来是否能够自马里顺利撤退引发关注 -

本台法广（RFI）法文报道指出，在联合国维和部队准备撤出马里之际，本次攻击敲响了警钟。在2023年年底以前，联合国维和军人需要搬空他们的营地，预计未来将需依赖这样的后勤车队，用于从马里撤出人员和装备。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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