比绍办西非经共体第63届峰会

RFI非洲 / CEDEAO

西非 – 简称西非经共体（CEDEAO/ECOWAS）的西非国家经济共同体（Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest）第63届首脑峰会今天（2023年07月09日星期天）在几内亚比绍首都开幕。这个非洲地区性国际组织旗下现有15个成员国。其中马里、几内亚和布基纳法索三国的现领导人由于是通过军事政变上台的，目前被暂停了成员资格。但上述三个非洲国家的当局都承诺，将在过渡时期结束后组织选举。这就是西非经共体本次比绍（Bissau）首脑峰会的重要议题之一。另外，本次峰会要探讨创建一支区域军事力量的可行性。

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RFI Afrique / Umaro Sissoco Embaló : la présidence tournante de la Guinée-Bissau à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prend fin ce dimanche 09 juillet 2023. Ici, une photo d'Umaro Sissoco Embaló à Addis-Abeba le 10 février 2020. (illustration) RFI/Miguel Martins

来自比绍（Bissau）的最新消息说，西非国家经济共同体（Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest）第63届首脑峰会的东道主、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）2023年07月09日周日在晚宴时，拿出了他钟爱的乐器吉他，在话筒前向与会者展示了他的音乐才能，高歌了一曲。

-- 几内亚比绍总统不寻求连任西非经共体（CEDEAO）主席 -

据本台法广（RFI）法文网07月09日星期天稍早前发自比绍（Bissau）的更新消息，几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）不寻求连任这一地区性非洲国际组织的主席。接班人有可能是刚刚在一个月前（2023年05月29日）上任的尼日利亚新总统博拉·提努布（Bola Tinubu，也有译作博拉·蒂努布）。

RFI Dessin Archive / Sommet de CEDEAO du 09 juillet 2023 ：le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, est arrivé à Bissau avec une très forte délégation. （illustration) © RFI/FMM

本台法广（RFI）特派记者塞尔吉（Serge Daniel）注意到，尼日利亚新总统带了一支规模庞大的代表团出席在比绍举行的本次西非经共体（CEDEAO/ECOWAS）首脑峰会。

-- 西非国家经共体（CEDEAO）探讨组建一支区域军事力量 -

在周日峰会的开幕式上，东道国几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）做了发言。他呼吁在西非经共体（CEDEAO/ECOWAS）的空间内，不仅要互助，还需要团结。

RFI Image / Sommet de la CEDEAO : l’idée de la mise en place d’une force militaire fait son chemin. Ici, 63e Sommet de la CEDEAO à Bissau, le 9 juillet 2023. © Serge Daniel / RFI

本台法广（RFI）记者看到的峰会工作文件显示，西非经共体（CEDEAO）在本次峰会期间应该会探讨建立一支区域军事力量的可行性，以应对恐怖主义和反宪法的政变行径。专家们和这一地区的国家都认为，必须迅速做出行动，立刻组成一支少于2000人的区域部队，目标则是要在将来达到5000人的规模。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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