西非经货联比绍特别峰会落幕

RFI非洲 / UEMOA

西非 – 简称西非经货联（UEMOA）的西非经济和货币联盟（Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine）于周六（2023年07月08日）在几内亚比绍首都Bissau召开了一次特别峰会。本台法广（RFI）有两位特派记者到场做报导，这个特别峰会前后持续了数小时之久，讨论了是否取消针对马里的机构制裁。在开始讨论经济问题之前，峰会赞扬塞内加尔总统马基·萨勒（Macky Sall）不寻求三连任的明智决定。

广告 继续浏览后续

综合本台法广（RFI）特派记者让-吕克（Jean-Luc Aplogan）和塞尔吉（Serge Daniel）在过去24小时里发自比绍（Bissau）的多则报导。西非经货联（UEMOA）于昨天2023年07月08日周六召开的特别峰会，主要议题有机构改革，及是否取消针对马里的机构制裁等内容。

RFI Image Archive / UEMOA : le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été désigné en qualité de président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement à l’issue de la 23e session ordinaire de l’Union, le lundi 05 décembre 2022 à Abidjan. Ici, le président nigérien Mohamed Bazoum. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

除东道国几内亚比绍总统恩巴洛（Oumar Cissoko Emballo）之外，还有这一区域组织的现任轮值主席、尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）到场，贝宁总统帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）也亲自与会。塞内加尔、科特迪瓦和多哥的国家元首则派出了代表出席。

-- 西非经货联（UEMOA）正在讨论机构改革 -

据本台法广（RFI）特派记者让-吕克（Jean-Luc Aplogan）2023年07月09日星期天的报导，尽管，西非经货联（UEMOA）周六特别峰会的重要话题之一有关马里。尽管，该国过渡领导人阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）没有到场。多位出席了闭门会议的人士透露，西非经货联（UEMOA）已决定取消针对马里的机构制裁。西非经济和货币联盟（UEMOA）的规则是其决定需要得到所有成员国一致同意，而当前正在讨论改革的事宜。

Image RFI Archive / UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 西非经济和货币联盟 uemoa / Image RFI Archive

贝宁总统帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）在其于2022年出任西非经货联（UEMOA）轮值主席时曾经提出的一项机构改革建议为：联盟的主席和部长理事会主席应该来自同一个成员国。

-- 西非经货联（UEMOA）称赞塞内加尔总统决定 -

据本台法广（RFI）特派记者塞尔吉（Serge Daniel）于2023年07月08日星期六晚间发自比绍（Bissau）的报导提到，西非经货联（UEMOA）特别峰会当天在开始讨论经济问题之前，首先是赞扬塞内加尔总统马基·萨勒（Macky Sall）不寻求三连任的明智决定。

RFI Image Archive / Sénégal: UEMOA félicite le président Macky Sall pour « la décision sage et digne d’admiration de ne pas être candidat à la prochaine présidentielle ». Ici, le président Macky Sall en juin 2023. (illustration) AP - Evgeny Biyatov / RFI Image Archive

西非经货联（UEMOA）的现任主席、尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）指出，在全球经济不振的2022年，该联盟抵御住了危机。西非经货联（UEMOA）空间内的经济增幅预计至少5%。

-- 西非经货联（UEMOA）现任主席是尼日尔总统 -

据介绍，西非经货联（UEMOA）旗下包含8个非洲国家：塞内加尔、几内亚比绍、科特迪瓦、多哥、贝宁、马里、尼日尔、布基纳法索。尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）于2022年12月05日在阿比让（Abidjan）召开的第23届西非经货联（UEMOA）峰会上被指定为这一联盟的轮值主席。多哥金融部长萨尼·亚雅（Sani Yaya）目前是这一机构的部长理事会主席。

Ministre de l’Économie et des Finances du Togo et président du conseil des ministres de l’UEMOA à l’Africa Financial Industry Summit - Nov2022 © Jeune Afrique

西非经货联（UEMOA）周六的比绍特别峰会认为，西非经货联（UEMOA）当前的经济形势挺好，成功抵御住了危机。科特迪瓦金融部长对2023年的经济展望持乐观态度。这一西非国家经济和货币联盟的现任主席、尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）呼吁，要稳固当前的这种活力，并在安全问题上要展现出创新与团结。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅