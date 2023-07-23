苏丹:非政府组织感受暴力升级

RFI非洲 / 区域安全

非洲 – 在濒临红海的非洲国家苏丹，该国的军事冲突造成社会上暴力蔓延。在首都喀土穆，医生无疆界组织（MSF）的工作人员被殴打，还收到死亡威胁。在与该国权力中心接壤的北科尔多凡州（Etat de Kordofan du Nord），国际非政府组织（ONG）的一名工作人员告诉本台法广（RFI），当地的武装人员在夜幕下，闯入民宅劫持少女。

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综合本台法广非洲组（RFI Afrique）在过去24小时里上网的多则消息，来自苏丹境内的见证显示，该国目前仍处于暴力之中。医生无疆界组织（MSF）在一份声明中，向国际社会通报，武装人员在周四（2023年07月20日）对其属下14名工作人员实施了暴力。事发时，医生无疆界组织（MSF）的工作人员正在向位于苏丹首都喀土穆南部的土耳其医院（Hôpital turc）运送医疗装备。

-- 喀土穆的土耳其医院是苏丹首都少数仍在运作的之一 -

本台法广（RFI）法文网在2023年07月22日周六的一篇报导中指出，位于苏丹首都的土耳其医院，是当地罕见的一座仍在运营中的医院。医生无疆界组织（MSF）的工作人员在这座医院，每天接待治疗十来名战争的伤员。其它医院要不已经被破坏，要不就已被交战方接管。

RFI Image Archive / Soudan : la plupart des hôpitaux à Khartoum ayant été pillé ou occupé par les belligérants. Ici, une vue de l'hôpital East Nile de Khartoum endommagé par les combats le 15 mai 2023. (illustration) via REUTERS - RSF / RFI Image Archive

-- 武装人员首次在喀土穆对医生无疆界(MSF)雇员施暴 -

这座医院里的工作人员为了自保，现已减少外出。周四的外出实在是不得已，为了运输用于伤员们的药品和器械。但他们在距离医院700米左右的地方，被拦截，并遭到暴力。这是医生无疆界组织（MSF）的工作人员首次在苏丹首都遭遇暴力。除了两人之外，其它人都遭受了脚踢，被扇耳光。除了伤痛之外，他们都蒙受了人身侮辱。在施暴的现场，武装人员还曾朝天鸣枪，以示威胁。

RFI Image Archive / Soudan : du personnel de Médecins Sans Frontières «battu et menacé de mort» à Khartoum. Ici, MSF à l'hôpital d'Adré au Tchad, les arrivées de réfugiés soudanais sont quotidiennes. (illustration) © MSF via Reuteurs / RFI Image Archive

医生无疆界组织（MSF）苏丹紧急办公室的负责人克里斯多福(Christophe)告知，他们感受到苏丹的暴力在升级。尽管，目前尚未决定是否要退出喀土穆，但这一问题现已被摆到桌面上予以讨论。

-- 武装人员在苏丹首都以外地区行事作风更是无法无天 -

本台法广（RFI）法文网在2023年07月22日周六的另一则报导提到了位于苏丹中部，与首都接壤的北科尔多凡州（Etat de Kordofan du Nord）的混乱现状。

RFI Image Archive / Save the Children. © Save the Children / RFI Image Archive

总部位于英国伦敦的国际非政府组织[救助儿童会]（Save the Children）的女工作人员萨拉（Sara）告知，她长期居住在北科尔多凡州（Etat de Kordofan du Nord）的州府欧拜伊德（El Obeid），从来没有见过如此糟糕的情况。武装人员到处抢劫，开车的人会被逮捕或遭就地处决。儿童的情况尤其令人不安。有报告说，武装人员会在夜间闯入民宅，劫持女孩。[救助儿童会]（Save the Children）认为，苏丹本轮冲突，已造成至少3000名受害人，其中有10%为儿童。有300多万人因战火而逃离家园。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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