科特迪瓦当局通报登革热疫情

RFI非洲 / 公共健康

非洲 – 西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也有译作象牙海岸。这个濒临大西洋的国度，境内拥有热带雨林。本次传出爆发新一波登革热（la Dengue）疫情，也是科特迪瓦自2019年以来的第6波。该国卫生当局通报说，已知近百人染疫，至少有两人病亡。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网报道，科特迪瓦卫生当局向国际社会通报，其境内出现登革热疫情，尤其是在阿比让地区。已知有两人死于这种由蚊子传播的疾病。该国现已至少发现了92宗病例。发生疫情的区域主要是在临近科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）的两座城镇：可可迪（Cocody）和班热维尔（Bingerville）。

RFI Image Archive / Afrique : en Côte d’Ivoire, et plus particulièrement à Abidjan, les autorités sanitaires ont déclaré la survenue d’une épidémie de dengue, principalement dans les communes de Cocody et de Bingerville. Ici, une carte d'Abidjan. (illustration) Googe Map / RFI Image Archive

-- 科特迪瓦当前天气状况有利虎斑蚊的滋生 -

本台法广（RFI）通讯员法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）于2023年07月23日星期天午夜前自阿比让（Abidjan）发回消息说，科特迪瓦在整个7月份处于强降雨之中，这有利于虎斑蚊的滋生，及其幼虫的成长。

RFI Carte Archive / Côte d'ivoire : Abidjan, quartiers de Cocody et du Plateau. (illustration) Latifa Mouaoued/RFI

为了避免疫情蔓延，卫生当局建议民众清干死水，避免在无盖的容器中储水。科特迪瓦卫生部还发起了一次使用无人机的除蚊运动。这种飞行装置在被认为人类难以涉足的区域投放杀虫剂。

-- 登革热这种疾病目前仍没有特别治疗手段 -

科特迪瓦的卫生体系正面临着当前登革热疫情的考验。登革热这种疾病的症状有些类似疟疾:发烧、头疼、无力、肌肉酸痛、失去胃口。但血液检查可以明确患者具体感染了哪一种疾病。两者的区别在于疟疾有治疗方法，登革热没有特别的治疗手段。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

RFI非洲 / 科特迪瓦卫生当局通报登革热疫情。 01:28 _Papier Desk 2023.07.24 lundi jour Nicolas - Afrique - Côte d'ivoire - Dengue 尼古拉

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅