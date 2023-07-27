尼日尔军人扣押总统巴祖姆宣布接管政权

尼日尔，军人政变

西非国家尼日尔总统穆罕默德 巴祖姆周三(7月26日)遭总统卫队扣押，军方当晚宣布接管政权，全国关闭边境并实施宵禁。这是这一饱受伊斯兰圣战暴力困扰、迄今以来一直与西方国家结盟国家自2020年以来的第二次政变。联合国强烈谴责尼日尔这一“违宪的权力更迭”，美国呼吁尼日尔军队立即释放总统巴祖姆。

广告 继续浏览后续

法新社报道，自周三上午以来，总统卫队一直将巴祖姆总统扣押在官邸。尼日尔局势持续紧张，晚间阿卜杜拉赫曼上校（Amadou Abdramane）在九名士兵簇拥下发表电视声明说，“我们，国防与安全部队…已决定终止（巴祖姆）政权”，他宣布暂停全国所有机构、关闭边境并实施宵禁，“直到另行通知”。

报道指，这一政变声明似乎表明，所有陆军、警察和宪兵部队都拥护总统卫队。报道说，巴祖姆总统之前和卫队之间的谈判失败，没有人知道军方的要求是什么。

政变企图几乎受到包括西非经济共同体和非洲联盟等所有尼日尔合作伙伴方的谴责， 联合国秘书长古特雷斯与巴祖姆总统通话，表达了他的“全力支持”和“声援”。其发言人说，古特雷斯强烈谴责尼日尔“违宪的政府更迭”。呼吁“立即停止一切破坏尼日尔民主原则的行动”。

美国白宫“要求总统卫队立即释放巴祖姆总统并“避免一切暴力”，正在新西兰访问的美国国务卿布林肯呼吁“立即释放”巴祖姆。表示将以“维护民主”为条件，决定美国是否继续向尼日尔提供援助。

法国外长科隆纳在推特上发文谴责尼日尔“任何以武力夺取政权的企图”。

尼日尔是西非地区最不稳定的国家之一，自1960年从法国获得独立以来已经历了四次政变和若干次未成功的政变企图。尼日尔也是西方国家在饱受伊斯兰圣战暴力蹂躏的萨赫勒地区最后的盟友之一，其两个邻国马里和布基纳法索在叛变士兵的领导下已转向包括俄罗斯在内的其他伙伴。

法国目前在尼日尔有1500 名驻军。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅