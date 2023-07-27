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乍得柔道运动员备战巴黎奥运

非洲 – 在距离巴黎2024年第三十三届夏季奥林匹克运动会（Paris - 33e édition des Jeux Olympiques，2024年07月26日至08月11日）和巴黎第17届夏季残疾人奥林匹克运动会（Paris - 17e édition des Jeux Paralympiques，2024年08月28日至09月08日）还有一年之际，本台法广（RFI）在本周组织系列报导。其中，在恩贾梅纳（N'Djamena）的通讯员发回消息，介绍乍得这个位于非洲中部国家的柔道选手赛前备战训练情况。

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RFI Afrique / À un an de la 33e édition des Jeux Olympiques 2024, les judokas tchadiens se préparent pour les JO de Paris. RFI consacre une édition spéciale aux Jeux olympiques de Paris 2024, un an avant le début de la compétition. (illustration)
RFI Afrique / À un an de la 33e édition des Jeux Olympiques 2024, les judokas tchadiens se préparent pour les JO de Paris. RFI consacre une édition spéciale aux Jeux olympiques de Paris 2024, un an avant le début de la compétition. (illustration) © Studio graphique FMM
作者： 尼古拉
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在非洲，体重不到70公斤的卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）是一位具有知名度的乍得柔道女选手，现年28岁。她自幼学习柔道这种日本武术，12岁时就曾在乍得的全国性比赛中获得铜牌。2012年她赴伦敦参加了第三十届夏季奥林匹克运动会（Londres - 30e édition des Jeux Olympiques），并在开幕式上担任乍得队的举旗手。2020年，她在马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的非洲柔道锦标赛（championnats d'Afrique de judo）上摘取女子70公斤级项目的铜牌。

-- 乍得运动员正在为奥运资格赛努力 -

据本台法广（RFI）法文网报导，乍得的田径运动员们正在为参加2024年巴黎奥运的资格赛做准备。其中，卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）曾是2012年奥运会乍得代表队的两名选手之一。在先后缺席了2016年的里约奥运会和2021年的东京奥运会之后，柔道界希望她在2024年将能够出现在巴黎的竞赛场上。卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）本人目前正在为此加倍努力。

Image RFI - Tchad - JO
RFI Afrique / À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes tchadiens sont nombreux à se préparer pour les compétitions qualificatives. Ici, Carine Ngarlemdana, la plus célèbre des judokas tchadiennes. © Olivier Monodji/RFI

本台法广（RFI）通讯员奥利维耶（Olivier Monodji）于2023年07月26日发自恩贾梅纳（N'Djamena）的消息说，在乍得，不仅有卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana），还有多名柔道选手正在为进军巴黎赛场做准备。该国柔道界还希望出现新的惊喜，如同卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）赢得2012年伦敦奥运会入场卷时那样。

-- 赢得巴黎2024奥运资格赛并不容易 -

在乍得首都恩贾梅纳（N'Djamena）第7区的一所武馆（Dojo）内，本台法广（RFI）通讯员在现场看到，在一天的训练结束后，30来名身穿和服的柔道选手汗流湿衣，但仍在比划着。所有的人都只有一个想法，就是要在2024年奥运会的资格赛中胜出。作为乍得最有知名度的柔道选手，卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）本人也希望，能够拿到女子70公斤级项目的入场券。她在采访中表示，赢得资格赛并不容易，她几乎是每天都在做训练。想要获奖，首先需要拿到入场券。

Image RFI - JO Paris
RFI Image / Site olympique 2024 : à Paris, le Grand Palais Éphémère deviendra l’Arena Champ de Mars. Elle accueillera le judo et la lutte. © Pierre René-Worms/RFI

在乍得国内的训练条件并没有更好。一名柔道教练在接受采访时，抱怨该国的训练现已比其它国家落后。不过，他仍表示，对乍得的选手们抱有信心。其它在乍得国内训练的奥运竞赛项目还跆拳道、射箭或摔跤。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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