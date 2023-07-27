乍得柔道运动员备战巴黎奥运

RFI非洲 / 巴黎奥运

非洲 – 在距离巴黎2024年第三十三届夏季奥林匹克运动会（Paris - 33e édition des Jeux Olympiques，2024年07月26日至08月11日）和巴黎第17届夏季残疾人奥林匹克运动会（Paris - 17e édition des Jeux Paralympiques，2024年08月28日至09月08日）还有一年之际，本台法广（RFI）在本周组织系列报导。其中，在恩贾梅纳（N'Djamena）的通讯员发回消息，介绍乍得这个位于非洲中部国家的柔道选手赛前备战训练情况。

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在非洲，体重不到70公斤的卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）是一位具有知名度的乍得柔道女选手，现年28岁。她自幼学习柔道这种日本武术，12岁时就曾在乍得的全国性比赛中获得铜牌。2012年她赴伦敦参加了第三十届夏季奥林匹克运动会（Londres - 30e édition des Jeux Olympiques），并在开幕式上担任乍得队的举旗手。2020年，她在马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的非洲柔道锦标赛（championnats d'Afrique de judo）上摘取女子70公斤级项目的铜牌。

-- 乍得运动员正在为奥运资格赛努力 -

据本台法广（RFI）法文网报导，乍得的田径运动员们正在为参加2024年巴黎奥运的资格赛做准备。其中，卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）曾是2012年奥运会乍得代表队的两名选手之一。在先后缺席了2016年的里约奥运会和2021年的东京奥运会之后，柔道界希望她在2024年将能够出现在巴黎的竞赛场上。卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）本人目前正在为此加倍努力。

RFI Afrique / À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes tchadiens sont nombreux à se préparer pour les compétitions qualificatives. Ici, Carine Ngarlemdana, la plus célèbre des judokas tchadiennes. © Olivier Monodji/RFI

本台法广（RFI）通讯员奥利维耶（Olivier Monodji）于2023年07月26日发自恩贾梅纳（N'Djamena）的消息说，在乍得，不仅有卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana），还有多名柔道选手正在为进军巴黎赛场做准备。该国柔道界还希望出现新的惊喜，如同卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）赢得2012年伦敦奥运会入场卷时那样。

-- 赢得巴黎2024奥运资格赛并不容易 -

在乍得首都恩贾梅纳（N'Djamena）第7区的一所武馆（Dojo）内，本台法广（RFI）通讯员在现场看到，在一天的训练结束后，30来名身穿和服的柔道选手汗流湿衣，但仍在比划着。所有的人都只有一个想法，就是要在2024年奥运会的资格赛中胜出。作为乍得最有知名度的柔道选手，卡琳娜·恩加伦达纳（Carine Ngarlemdana）本人也希望，能够拿到女子70公斤级项目的入场券。她在采访中表示，赢得资格赛并不容易，她几乎是每天都在做训练。想要获奖，首先需要拿到入场券。

RFI Image / Site olympique 2024 : à Paris, le Grand Palais Éphémère deviendra l’Arena Champ de Mars. Elle accueillera le judo et la lutte. © Pierre René-Worms/RFI

在乍得国内的训练条件并没有更好。一名柔道教练在接受采访时，抱怨该国的训练现已比其它国家落后。不过，他仍表示，对乍得的选手们抱有信心。其它在乍得国内训练的奥运竞赛项目还跆拳道、射箭或摔跤。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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