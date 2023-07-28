尼日尔政变将军自封国家领导人 疑似普里戈津录音欢呼政变

发动政变的阿卜杜拉哈马尼‧奇亚尼（Abdourahmane Tchiani）将军周五（7月28日）宣布自己为尼日尔新领导人。一个与瓦格纳相关的社媒电报频道上贴出了据称是普里戈津的录音声称他介入并欢呼尼日尔政变。

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现年62岁的奇亚尼将军自2011年以来一直负责总统卫队，2018年被前总统穆罕默杜‧优素福（Mahamadou Issoufou）晋升为将军。他还曾与2015年针对前总统的政变企图有关，但他在法庭上否认了这一点。

一份声明说，总统卫队队长奇亚尼已被任命为“全国保卫家园委员会主席”。这位将军在国家电视台上说，他的军政府上台是因为尼日尔存在一些问题，包括不安全、经济困境和腐败等。尼日尔幅员辽阔，干旱地区安全挑战严峻，尼日尔政府一直被国际社会视为抵御伊斯兰激进主义的堡垒。

尼日尔当选总统穆罕默德‧巴祖姆（Mohamed Bazoum）总统据信健康状况良好，但仍被自己的卫兵囚禁。这一政变打破了尼日尔自1960年独立以来首次和平民主过渡。

此次政变遭到了包括非洲联盟、西非地区集团（Ecowas）、欧盟和联合国在内的国际社会的强烈谴责。

法国呼吁恢复尼日尔总统的职务。法国总统马克龙周五早些时候称：“这次政变完全不合法，对尼日尔人、尼日尔和整个地区都非常危险。”

马克龙说，他已与被关押在尼日尔王宫的巴祖姆交谈过了，并呼吁恢复巴祖姆的职务。

近年来，法国和联合国部队被迫撤出邻国马里，但在尼日尔仍有1,500名法国士兵。巴祖姆的倒台可能会使这些士兵的部署前景堪忧。

马克龙在访问巴布亚新几内亚期间发表讲话说，当务之急是恢复尼日尔的宪法秩序，并誓言支持西非经共体等地区组织进行调解或制裁政变者。

另据路透社的报道，一个与瓦格纳相关的社媒电报频道上贴出据称是普里戈津的录音声称他们介入了尼日尔的政变，还欢呼这一政变是早该将尼日尔从西方殖民者手中解放出来的重要时刻。他还为他的雇佣军做推销，说愿意为尼日尔恢复秩序提供服务。

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