俄非峰会

非洲 – 俄罗斯总统普京28日在圣彼得堡举行的俄罗斯-非洲峰会最后一天表示，莫斯科和非洲致力于促进“多极世界秩序”并反对“新殖民主义”。普京在闭幕词中宣布：“与会国家都重申了对建立公正和民主的多极世界秩序的承诺（……）”，他指的是“反对新殖民主义的共同决心”和“非法的”制裁。

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“俄罗斯—非洲”第二届峰会和经济论坛于2023年7月27-28日在圣彼得堡举行。峰会是俄非关系中规模最大的重要活动，举行的目的是为了发展高质量的应对21世纪挑战的互利伙伴关系，并加强俄罗斯与非洲国家各个层面的全面与平等合作。

峰会的参加者

54个国家中已有49个确定参加“俄罗斯—非洲”峰会，而且其中超过一半，也就是27个国家的元首和二号人物将参会。 。会议结束时通过了一项联合宣言，规定加强在粮食供应、能源和发展援助领域的合作。

克里姆林宫网站表示，此次峰会呼吁“建立更加公正、平衡和可持续的多极世界秩序，坚决反对在非洲大陆任何形式的国际对抗”。俄方还表示，莫斯科将帮助非洲国家“获得西方殖民政策造成的经济和人道主义损害的赔偿”，包括“归还被掠夺的文化财产”。

普京指出，他稍后仍需与“感兴趣的非洲国家”讨论乌克兰局势。他说：“非洲国家代表表现出了政治意愿、独立性以及与我国发展合作的真正兴趣。”

据普京介绍，俄罗斯-非洲峰会现在将每三年举行一次，并将针对“安全问题”建立“伙伴关系和对话机制”，包括反恐、粮食安全和改变气候。他补充说，“还有人讨论在俄罗斯和非洲之间的商业交易的金融结算中系统地转向本国货币，包括卢布”。

由于莫斯科放弃乌克兰农产品出口协议引发担忧，普京周四已向六个非洲国家承诺在未来几个月内免费运送谷物。俄罗斯多年来一直与非洲建立和解关系，包括通过瓦格纳准军事组织的服务，将自己描绘成反对“帝国主义”和西方“新殖民主义”的堡垒。

2019年10月，“俄罗斯—非洲”首届峰会和经济论坛在索契举行。非洲54个国家官方代表参会，其中45位是国家元首和政府首脑。此外，俄罗斯、非洲、国际商界和国家机构及非洲大陆跨国集团的代表们也参加了索契活动。期间，签署了92份协议、合同和相互谅解备忘录。有关这些文件的信息并非商业秘密，总额超过1万亿卢布。

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