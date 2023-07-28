马克龙严厉谴责尼日尔正在进行的“军事政变”

军事政变

非洲 – 法新社消息，法国外交部28日表示，尼日尔政变士兵非法软禁了“民主选举”的总统穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum )。法国不承认在尼日尔的试图政变是最终的政变。外交部科隆纳(Catherine Colonna)谈到“如果那些试图政变的负责的人愿意听到国际社会对他们此举的反应，或许还可走出困境”。

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周五，正在巴布亚新几内亚访问的马克龙严厉谴责尼日尔正在进行的“军事政变”，并呼吁“释放”总统巴祖姆。 马克龙还说道：“这场政变对于尼日尔人、尼日尔以及整个地区来说是完全非法的，而且非常危险。

法国认为，尼日尔总统巴祖姆仍是该国唯一的领导人。

在尼日尔首都尼亚美，军队周四向叛变士兵表示支持，他们指责在尼日尔驻有 1,500 名士兵的法国违反边境封锁规定，将一架军用飞机降落在尼亚美国际机场。他们呼吁“一劳永逸地严格遵守军政府采取的规定”。

西非国家经济共同体（西非经共体）“要求立即释放巴祖姆总统，称巴祖姆仍然是西非国家经济共同体承认的尼日尔合法总统”。 法国外交负责人表示，“西非经共体做出了最清晰的解释”。

继马里和布基纳法索之后，迄今为止与西方国家结盟的尼日尔成为萨赫勒地区自 2020 年以来第三个遭受与伊斯兰国和基地组织有关组织袭击的国家发生政变的国家。

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