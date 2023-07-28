金沙萨法语世界第九届运动会
非洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第38集。在有着辽阔地域的非洲法语大国刚果民主共和国（RD Congo），第9届法语圈运动会即将于今天2023年07月28日星期五晚金沙萨（Kinshasa）时间18点，也就是巴黎时间19点开幕。本台法广（RFI）除在当地的法语通讯员之外，特派记者也已到位，并从现场发回实地报道。在此予以综述，感谢收听。
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-- 法语圈第9届运动会的举办几经周折 -
据本台法广（RFI）法文报道，法语圈运动会通常是每四年举办一次。2017年7月底，法语圈第8届运动会在西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）闭幕后，原本应该在2021年举办第9届运动会，地点最初被指定在加拿大的新不伦瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）。当地早在1977年就已是[法语国家及地区国际组织]（OIF）旗下的正式成员。但到了2019年元月，[法语国家及地区国际组织]（OIF）获知，加拿大的新不伦瑞克省地方当局无法履行原先的承诺。随后在同年7月份做出决定，把法语圈第9届运动会的举办地点改在刚果民主共和国（RD Congo）,而原定的举办时间是2021年。之后，由于全球爆发大规模的疫情，所有的大型公共活动都被延期或取消。经过商议，法语圈第9届运动会先是在2000年07月份时被延期到2022年夏季。到2022年02月份时又第二次延期，改为在2023年举行。
法国文化部的资料介绍说，法语圈第9届运动会不仅是一次体育盛会，也是一次以法语面向青年的国际文化活动。而举办地点：刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）是当今世界最大的一座法语城市，人口多达1700万。法语圈第9届运动会将聚集来自全球近90个国家的2500名青年才俊。他们的年龄在18岁至35岁之间。而前往非洲参加这一盛会的的法国代表团有近60人组成，其中有高水平的运动员和艺术家。法国现任文化部长阿卜杜勒·马拉克夫人（Mme Abdul MALAK）表示，她很高兴法国派出了具有前途的艺术家出席这一盛会。
-- 金沙萨官方重视法语圈第9届运动会 -
哪刚果民主共和国（RD Congo）作为法语圈第9届运动会的主办国，筹备情况做得如何呢？就此，本台法广（RFI）在金沙萨（Kinshasa）的通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）发来了在刚果（金）国内负责法语圈第9届运动会事务的全国主管：伊西多尔·关贾（Isidore KWANDJA）的一段讲话录音。
刚果（金）这名负责法语圈第9届运动会的全国主管在这次谈话中，触及了法语圈本次大型活动的交通、饮食、卫生和安全等问题。
2023.07.28 v Nicolas francophonie 038 projet Son Trad OK 01 9e Jeux à Kinshasa Extrait Isidore Kwandja, Dir national au micro de RFI Pascal Mulegwa
他说：“尤其是就交通，大家肯定已经看到了一定数量的公共巴士开始在城内行驶，并已经运输抵达的运动员们。运输问题不仅保证运动员，也保障将要抵达的各个代表团，尤其是到此的国际联合会的主席们、评委和裁判等，因为将是他们应该确保游戏的规则。”
在谈到国际舆论普遍关注的安全问题时，这名官员说，现场不仅有三角洲（Delta）的雇员，还有共和国卫队（GR-Garde républicaine）、警察和其它安全部门的力量。
-- 法语圈第9届运动会展示金沙萨雄心 -
本台法广（RFI）特派记者恩迪亚斯(Ndiasse Sambe)周四自金沙萨（Kinshasa）发回的消息说，刚果民主共和国当局为举办本次运动会在建筑上投入了近6700万欧元。就此，刚果（金）新闻和媒体部长帕特里克·穆亚亚（Patrick Muyaya）表示，金沙萨即将描述其最美妙的部分体育故事。刚果（金）自独立以来，以前从未在体育上做出过如此巨大的投入。这是刚果（金）展现其接待大型区域竞赛活动雄心的一个契机。
各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第38集节目，介绍在非洲刚果民主共和国（RD Congo）举办的法语圈2023年运动会包含文化和体育两大领域。在这一盛会即将开幕前夕，本台法广（RFI）在当地的通讯员和特派记者先后分别发回了与刚果（金）政府部长和负责法语圈第9届运动会全国主任的部分访谈片段。
cultures francophonie 28-07-2023 法语世界 Episode 038 Avant Papier 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa
感谢本台法广（RFI）在金沙萨特派记者与通讯员的采访和音像资料室（Sonothèque）的支持，及_Victor_的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下星期五的同一时间段里再见。
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