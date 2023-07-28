金沙萨法语世界第九届运动会

法语世界第38集

非洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第38集。在有着辽阔地域的非洲法语大国刚果民主共和国（RD Congo），第9届法语圈运动会即将于今天2023年07月28日星期五晚金沙萨（Kinshasa）时间18点，也就是巴黎时间19点开幕。本台法广（RFI）除在当地的法语通讯员之外，特派记者也已到位，并从现场发回实地报道。在此予以综述，感谢收听。

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-- 法语圈第9届运动会的举办几经周折 -

据本台法广（RFI）法文报道，法语圈运动会通常是每四年举办一次。2017年7月底，法语圈第8届运动会在西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）闭幕后，原本应该在2021年举办第9届运动会，地点最初被指定在加拿大的新不伦瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）。当地早在1977年就已是[法语国家及地区国际组织]（OIF）旗下的正式成员。但到了2019年元月，[法语国家及地区国际组织]（OIF）获知，加拿大的新不伦瑞克省地方当局无法履行原先的承诺。随后在同年7月份做出决定，把法语圈第9届运动会的举办地点改在刚果民主共和国（RD Congo）,而原定的举办时间是2021年。之后，由于全球爆发大规模的疫情，所有的大型公共活动都被延期或取消。经过商议，法语圈第9届运动会先是在2000年07月份时被延期到2022年夏季。到2022年02月份时又第二次延期，改为在2023年举行。

RFI Francophonie / RD Congo : les IXes Jeux de la Francophonie s'ouvrent ce vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa. (Illustration). RFI专栏 / 法语世界第38集：法语圈第9届运动会在刚果民主共和国首都金沙萨举行（2023年07月28日至08月06日）。 © Jeux de la Francophonie / RFI Image Archive

法国文化部的资料介绍说，法语圈第9届运动会不仅是一次体育盛会，也是一次以法语面向青年的国际文化活动。而举办地点：刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）是当今世界最大的一座法语城市，人口多达1700万。法语圈第9届运动会将聚集来自全球近90个国家的2500名青年才俊。他们的年龄在18岁至35岁之间。而前往非洲参加这一盛会的的法国代表团有近60人组成，其中有高水平的运动员和艺术家。法国现任文化部长阿卜杜勒·马拉克夫人（Mme Abdul MALAK）表示，她很高兴法国派出了具有前途的艺术家出席这一盛会。

-- 金沙萨官方重视法语圈第9届运动会 -

哪刚果民主共和国（RD Congo）作为法语圈第9届运动会的主办国，筹备情况做得如何呢？就此，本台法广（RFI）在金沙萨（Kinshasa）的通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）发来了在刚果（金）国内负责法语圈第9届运动会事务的全国主管：伊西多尔·关贾（Isidore KWANDJA）的一段讲话录音。

RFI Image Archive / IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa 2023. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi 28 juillet à 18 heures locales. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

刚果（金）这名负责法语圈第9届运动会的全国主管在这次谈话中，触及了法语圈本次大型活动的交通、饮食、卫生和安全等问题。

RFI - francophonie Episode 038 Nicolas 2023.07.28 Extrait Son Trad OK 9e Jeux à Kinshasa Extrait Isidore Kwandja, Dir national au micro de RFI Pascal Mulegwa 00:31 2023.07.28 v Nicolas francophonie 038 projet Son Trad OK 01 9e Jeux à Kinshasa Extrait Isidore Kwandja, Dir national au micro de RFI Pascal Mulegwa 尼古拉

他说：“尤其是就交通，大家肯定已经看到了一定数量的公共巴士开始在城内行驶，并已经运输抵达的运动员们。运输问题不仅保证运动员，也保障将要抵达的各个代表团，尤其是到此的国际联合会的主席们、评委和裁判等，因为将是他们应该确保游戏的规则。”

RFI Francophonie / RD Congo : le stade des Martyrs de Kinshasa. (illustration) Photo Copyleft - Antoine Moens de hase / RFI Image Archive

在谈到国际舆论普遍关注的安全问题时，这名官员说，现场不仅有三角洲（Delta）的雇员，还有共和国卫队（GR-Garde républicaine）、警察和其它安全部门的力量。

-- 法语圈第9届运动会展示金沙萨雄心 -

本台法广（RFI）特派记者恩迪亚斯(Ndiasse Sambe)周四自金沙萨（Kinshasa）发回的消息说，刚果民主共和国当局为举办本次运动会在建筑上投入了近6700万欧元。就此，刚果（金）新闻和媒体部长帕特里克·穆亚亚（Patrick Muyaya）表示，金沙萨即将描述其最美妙的部分体育故事。刚果（金）自独立以来，以前从未在体育上做出过如此巨大的投入。这是刚果（金）展现其接待大型区域竞赛活动雄心的一个契机。

RFI Image Archive / RD Congo : pour organiser les Jeux de la Francophonie, près de 67 millions d’euros ont été investis pour la construction ou la réhabilitation des quelques enceintes sportives pour les sports de combats, des disciplines comme le tennis de table ou le basket. Ici, les basketteuses congolaises vont désormais profiter de leur parquet flambant neuf et du public au stade des Martyrs de Kinshasa. (illustration) © RFI/Ndiassé SAMBE

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第38集节目，介绍在非洲刚果民主共和国（RD Congo）举办的法语圈2023年运动会包含文化和体育两大领域。在这一盛会即将开幕前夕，本台法广（RFI）在当地的通讯员和特派记者先后分别发回了与刚果（金）政府部长和负责法语圈第9届运动会全国主任的部分访谈片段。

cultures francophonie 28-07-2023 Episode 038 - [法语世界]第38集 / 金沙萨法语圈2023年第九届运动会 05:37 cultures francophonie 28-07-2023 法语世界 Episode 038 Avant Papier 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa 尼古拉

感谢本台法广（RFI）在金沙萨特派记者与通讯员的采访和音像资料室（Sonothèque）的支持，及_Victor_的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下星期五的同一时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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