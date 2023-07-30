尼日尔：法国警告在其国民受到攻击时将做出“立即和毫不妥协”的反应

尼日尔/法国/非洲

在支持推翻尼日尔民选总统穆罕默德·巴祖姆（Mohamed Bazoum）的军事政变分子的集会上，数千人周日在该国首都尼亚美的法国大使馆外示威。示威者高唱反法歌曲，亦有人挥舞俄罗斯国旗。法国总统府周日警告说，法方将“立即、果断地”对任何针对其在尼日尔的国民与利益的袭击进行报复。

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据法新社报导，法国总统府就尼日尔局势警告说，“任何攻击法国国民、军队、外交官和馆舍的人都会看到法国作出立即和毫不妥协的反应”。马克龙总统“不会容忍任何针对法国及其利益的攻击”。据法国外交部介绍，目前有500至600名法国公民在尼日尔。如果发生暴力事件，巴黎可能会在目前部署在当地的法国士兵的帮助下决定撤离他们。

周日，数千名支持政变的示威者聚集在法国驻尼亚美大使馆前，随后被催泪瓦斯罐驱散。一些人想进入使馆大楼，另一些人撕下“法国驻尼日尔大使馆”的牌匾，然后将其践踏在地，并用俄罗斯和尼日尔国旗取代。

示威者之一哈萨内（Hassane）喊道：“我们要法国滚蛋”。“法国60年来一直对非洲人指手画脚。这种情况必须停止。尼日尔必须恢复主权。多亏了蒂亚尼将军（政变军人领袖），这将很快成为现实！”

“我们要俄罗斯。我们希望有伙伴陪伴我们独立。我们希望以马里和布基纳法索的表兄弟为榜样，”身披俄罗斯国旗的示威者阿卜杜拉耶（Abdoulaye）说。

法国外交部周日通过声明表示，“法国谴责一切针对外交馆舍的暴力行为，外交馆舍的安全是东道国的责任。根据《维也纳公约》，尼日尔部队有义务确保我国外交和领事馆舍的安全。我们敦促他们履行国际法规定的这一义务。”

法国周五宣布立即取消对尼日尔的所有发展援助和预算支持，并呼吁该国立即恢复宪法秩序，由尼日尔人民选举产生的穆罕默德·巴祖姆总统领导。

法国是尼日尔在打击伊斯兰恐怖分子和经济发展方面的盟友，在该国驻有1500名士兵。一些示威者前往美国大使馆，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）向被推翻的总统穆罕默德·巴祖姆保证，华盛顿将“坚定不移地支持他”。

在周五晚间发表的一份媒体声明中，联合国安理会成员呼吁立即无条件释放民选总统穆罕默德·巴祖姆，并强调需要保护他和家人以及政府成员。在声明中，安理会成员强烈谴责7月26日违宪变更尼日尔共和国合法政府的行为。本周早些时候，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）也多次呼吁释放巴祖姆总统。

周三晚间，总统警卫队人员将巴祖姆拘留在首都尼亚美的办公室内，随后一群尼日尔军官在电视上宣布发动政变。据新闻报道，这次政变企图并没有得到整个尼日尔军队的支持，但军队首脑已宣布支持此举。

安理会成员在声明中对西非多次发生违宪更迭政府、恐怖活动的增加以及严峻的社会经济形势的负面影响表示关切。他们还强调对尼日尔的事态发展感到遗憾，因其破坏了巩固该国治理与和平机构的努力。

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