中非共和国:当局组织宪法公投

RFI非洲 / 全民公投

中非共和国于今天（2023年07月30号星期日）组织了宪法公投。在该国首都班吉（Bangui），中文也有译作班基，本台法广（RFI）特派记者报道说，尽管反对派阵营宣布抵制这一公投，但在可以参观的投票站气氛平静。如果这一公投得到通过，将为总统终生任期开辟道路。

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RFI Carte / République centrafricaine. 中非共和国 RFI Carte

-- 中非共和国组织宪法公投意图明显 -

综合本台法广（RFI）特派记者法朗索瓦（François Mazet）近日发自班吉（Bangui）的多篇现场报道，中非共和国周日宪法公投的主要看点之一是要改变总统的任期。该国原宪法规定总统5年任期，只能连任一次。而新宪法草案第67条为，总统任期7年，可以无限期的连任。

RFI Image / Centrafrique : le député d'opposition centrafricain Joseph Bendounga défilant dans les rues de Bangui. © François Mazet/RFI

现已在位7年的中非共和国总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）于2016年初首次当选，2020年底赢得连任。在此之前，他曾担任过5年中非共和国的政府总理。如果周日的宪法公投得以通过，图瓦德拉总统将可以参加预计于2025年举行的新一届总统选举，并可无限期的连任，甚至享有终生任期。

-- 中非共和国宪法公投气氛相对平静 -

本台法广（RFI）特派记者在2023年07月30日星期天下午发回的消息说，在可以访问的投票站，他看到选民们在平静中履行投票的权力。在三个街区里的投票点，选举当局的工作人员表示，他们对周日早上的投票进程感到满意。

RFI Image / Centrafrique : des affiches en liant avec la campagne pour le référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 en Centrafrique. (illustration) © François Mazet/RFI

本台法广（RFI）特派记者注意到，投票站的实际开门时间比原定的要晚40分钟到1小时。投票的准备工作似乎也不够充分。中非共和国总统本人在早上09点就去投票了。该国总统表示，他对此感到骄傲，这一新的基本法是为了满足中非共和国人民的请求。

-- 中非共和国宪法公投安全措施严密 -

本台法广（RFI）特派记者注意到，在投票站外，气氛有所不同。当局周六就已开始大规模地部署安全力量。在市内，警察、军人和总统卫队实施检查。空中有武装直升飞机在盘旋，还有战斗机划天而过。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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