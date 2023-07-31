尼日尔政变：军政府指责巴黎想要“军事干预”

军事政变

非洲 – 尼日尔的军事政变遭到邻国和国际伙伴的广泛谴责，他们拒绝承认新领导人，并要求恢复巴祖姆的权力。 多个西方国家在尼日尔有驻军，法国目前在尼日尔驻有大约1500名军人，美国在尼日尔有两个无人机基地，驻有约1100名士兵。

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政变军人指责法国想对他们实施军事干预威胁。31日的一份公告写道，“按照其行为方针，法国在某些尼日尔人的共谋下，寻求对尼日尔进行军事干预，在尼日尔国民警卫队参谋部举行了一次会议，以获得必要的政治和支持。军事授权”以恢复穆罕默德·巴祖姆的总统地位。

在另一份新闻稿中，政变者指责“西方总理府”一个“安全部门”周日在尼亚美向支持军政府的示威者发射催泪瓦斯，“造成六人受伤，由政府救治”，但没有具体说明是哪个国家”。

7月30日，法国总统府就尼日尔局势警告说，“任何攻击法国国民、军队、外交官和馆舍的人都会看到法国作出立即和毫不妥协的反应”。马克龙总统“不会容忍任何针对法国及其利益的攻击”。据法国外交部介绍，目前有500至600名法国公民在尼日尔。

法国外交部和国防部在31日的联合声明中说，“法国侨民和外交人员以及外国居民的安全是国际法规定的义务”。

法方否认使用任何“强硬手段”，以回应某些尼日尔官员向媒体透露的法国向示威者发射真枪实弹的说法。7月31日，在离首都850公里远的Zinder城镇爆发了支持政变着的示威。

西非国家周日向尼日尔军政府发出为期一周的最后通牒，要求“全面恢复宪法秩序”，并表示，如果不这样做，他们将不排除“使用武力”。西非国家经济共同体（西非经共体）也决定“暂停其成员国与尼日尔之间的所有商业和金融交易”，并冻结参与政变的军事官员的资产。

法国欢迎西非经共体在阿布贾举行的“国家元首做出的决定”，乍得领导人穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特诺（Mahamat Idriss Deby Itno）也出席了这次会议，乍得不是西方组织成员国。

随后，他前往尼亚美，与自 7 月 26 日起被拘留在总统官邸的穆罕默德·巴祖姆 (Mohamed Bazoum) 以及军政府领导人阿卜杜拉哈曼·蒂亚尼 (Abdourahamane Tiani) 将军进行了交谈。 这位乍得领导人发布了他分别和两人会面的照片，这是巴祖姆被隔离以来出现的第一张照片。

欧盟外交事务负责人博雷利表示，欧盟周一警告称，将追究政变人士“针对平民、外交人员或设施的任何袭击”的责任。 欧盟将“迅速而坚决地支持”西非经共体的决定。 德国和西班牙宣布暂停对尼日尔的援助。

尼亚美的亲军政府示威者挥舞着俄罗斯国旗，俄罗斯呼吁“尽快恢复该国的合法性”和“克制”。

尼日尔民主与社会主义党（PNDS，执政）在发给法新社的新闻稿中谴责了对四位部长（内政部、石油部、矿业部和运输部）的“滥用逮捕”行为，其中包括一名前部长和该党的领导人。 接近总统府的消息人士还宣布逮捕高等教育部长。

尽管尼日尔拥有铀资源，但它是世界上最贫穷的国家之一。 由于受到与伊斯兰国和基地组织有联系的组织的袭击，该国成为继马里和布基纳法索之后该地区自 2020 年以来第三个发生政变的国家。

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