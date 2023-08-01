撤离法国人的第一架法国专机飞离尼亚美机场

政变

尼亚美 – 西非内陆国家尼日尔上周政变后引发反法示威。法国星期二开始用专机撤离法国人。8月1日20点，第一架法国专机飞离尼亚美机场。

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这第一批撤离的全是法国人。他们在星期二凌晨接到通知，如果自愿，可以做法国政府安排的专机撤离。他们每人只带一个小包上飞机。法国外交部说，前天法国大使馆遭到袭击，尼日尔宣布关闭领空。在这种情况下，在尼日尔的法国人没有办法通过私人途径离境。法国外交部表示，会帮助自愿离开尼日尔的法国人和欧洲人撤离。

法国一共派出三架专机。星期二下午，一架普通空客A330和一架多功能空客A330 经改装后从法国南部的伊斯特雷基地飞抵在尼日尔首都尼亚美民用机场。法国军方表示，其中有一架空客A330可以运载200多人。

在尼日尔的法国人一共有600多人。有一部分人对法新社说目前还不想离开那里，另外还有一部分人正好在国外渡假，没在尼日尔。

法国大使馆向当地法国公民发布讯息：「面对尼阿美安全情势恶化，趁当下尼阿美还算相对平静时，已着手准备从当地搭机撤离等事宜」还说撤离作业「会很快在有限的时间内展开」。

民选总统巴祖姆上周遭自己最精锐的总统卫队推翻后，尼日尔成为继马里、布吉纳法索后，3年内第3个发生军事政变的沙赫尔（Sahel）地区国家。

发生政变的这3国，情况都是脆弱的政府受伊斯兰极端分子叛军所苦，激起军方内部不满，他们本就已属世界最贫困国家之林的经济更是雪上加霜。

尼日过去为法国殖民地，这次推翻民选总统的政变还伴随反法、亲俄的示威。

美国有一千名专门打击伊斯兰圣战分子的军人驻扎在尼日尔。美国政府表示，没有任何迹象显示美国人或美国设施受威胁，美国没有撤侨安排。

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