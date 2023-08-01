欧盟：尼日尔军事政变不会引发铀供应风险

铀矿

非洲 – 西非国家尼日尔7月26日爆发军事政变。欧洲联盟发言人2日表示，主要铀生产国尼日的政变不会对欧盟的核燃料供应造成问题。

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法新社报导，欧盟执委会（European Commission）发言人雅恩兹（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政变“对欧盟而言，不会构成供应风险”。

他说：“欧盟公用事业公司拥有足够的天然铀库存，可降低任何短期供应风险，而从中长期来看，全球市场上也有足够存量可满足欧盟的需求。”

尼日尔是全球第7大铀生产国，铀对核能发电极为关键。数十年来，法国欧安诺（Orano）公司一直垄断这个西非国家的铀开采。

欧洲核能机构“原子联营组织”（Euratom）曾表示，尼日尔在2022年成为欧盟第二大天然铀供应国，占总供应量的25%，仅次于哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦、尼日尔和加拿大3国共占欧盟总供应量的74%。

由于政变后尼日尔爆发反法示威，法国驻尼日尔大使馆8月2日开始撤离当地法国人员的作业。

据报导，法国和意大利2日从尼日尔专机接走本国和其他欧洲国家公民。德国也建议其侨民离开尼日尔

法国大使馆2日向当地法国公民发布讯息说：“面对首都尼亚美（Niamey）安全情势恶化，趁当下尼亚美相对还算平静时，已开始从当地空运撤离等事宜”。

在罗马，意大利当局也宣布正为欲离开尼日尔的意大利公民安排“特别航班”，并称这“不是撤离”。据报尼日尔有近500名意大利公民，其中约有90人在尼亚美。

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