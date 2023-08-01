铀矿

欧盟：尼日尔军事政变不会引发铀供应风险

非洲 – 西非国家尼日尔7月26日爆发军事政变。欧洲联盟发言人2日表示，主要铀生产国尼日的政变不会对欧盟的核燃料供应造成问题。

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L'entrée de la mine d'uranium d'Arlit, gérée par le géant français Areva (désormais Orano), au Niger, ici le 26 septembre 2010.
L'entrée de la mine d'uranium d'Arlit, gérée par le géant français Areva (désormais Orano), au Niger, ici le 26 septembre 2010. © Issouf Sanogo / AFP
作者： 法广
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法新社报导，欧盟执委会（European Commission）发言人雅恩兹（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政变“对欧盟而言，不会构成供应风险”。

他说：“欧盟公用事业公司拥有足够的天然铀库存，可降低任何短期供应风险，而从中长期来看，全球市场上也有足够存量可满足欧盟的需求。”

尼日尔是全球第7大铀生产国，铀对核能发电极为关键。数十年来，法国欧安诺（Orano）公司一直垄断这个西非国家的铀开采。

欧洲核能机构“原子联营组织”（Euratom）曾表示，尼日尔在2022年成为欧盟第二大天然铀供应国，占总供应量的25%，仅次于哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦、尼日尔和加拿大3国共占欧盟总供应量的74%。

由于政变后尼日尔爆发反法示威，法国驻尼日尔大使馆8月2日开始撤离当地法国人员的作业。

据报导，法国和意大利2日从尼日尔专机接走本国和其他欧洲国家公民。德国也建议其侨民离开尼日尔

法国大使馆2日向当地法国公民发布讯息说：“面对首都尼亚美（Niamey）安全情势恶化，趁当下尼亚美相对还算平静时，已开始从当地空运撤离等事宜”。

在罗马，意大利当局也宣布正为欲离开尼日尔的意大利公民安排“特别航班”，并称这“不是撤离”。据报尼日尔有近500名意大利公民，其中约有90人在尼亚美。

 

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