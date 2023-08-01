美国：未决定立即从尼日尔撤侨

政治

非洲 – 尼日尔局势继续恶化。8月2日，法国、意大利宣布撤侨。法国外交部在一份声明中说，法国驻尼使馆日前遇袭，尼领空关闭导致正常离境面临困难，这些因素迫使法国政府做出了撤侨决定。

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法新社华盛顿消息，美方2日表示，在穆罕默德·巴祖姆总统被推翻后，美国尚未像法国那样做出任何从尼日尔撤侨的决定。

美国国家安全委员会发言人约翰·柯比(John Kirby)2日表示，美国政府“显然意识到法国和其他欧洲国家撤离其国民的做法。与此同时，我们没有迹象表明尼日尔的美国公民或美方的设施受到直接威胁”。

柯比还表示， “因此，我们暂时没有改变我们留在尼日尔的立场，”。大约 1,100 名美国士兵在尼日尔，参加萨赫勒地区的反恐行动。

柯比表示，华盛顿还认为，通过外交手段解决尼日尔危机仍然存在“一线希望”，同时“几乎每时每刻都在监控局势”。他继续表示， “我们继续敦促仍在尼日尔的美国公民将安全作为首要任务”。

他澄清说，美军没有参与欧洲国民的撤离。约翰·柯比说：“尚未决定协助其他国家正在进行的撤离工作，”并且“尚未决定在尼日尔或其周边地区预先部署更多部队”。

美国国家安全委员会发言人约翰·柯比最后告诉记者： “需调整时我们会及时调整。但目前没有这个必要”。

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