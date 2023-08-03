尼日尔政变：西共体进行制裁并下最后通牒

非洲/尼日尔政变

周四（8月3号），当西非国家经济共同体（ECOWAS）成员国的国防部长们即将结束为期两天的会议，讨论如何应对政变时，尼日尔首都尼亚美的街头出现了示威游行。

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尼日尔前总统卫队长阿卜杜拉哈曼-奇亚尼（Abdourahamane Tchiani）将军发动政变并夺取政权，将被废黜的总统穆罕默德-巴祖姆（Mohamed Bazoum）禁闭在自己的住所一周。周三晚间，奇亚尼在国家电视台发表讲话，声称他不会向压力低头。

西非经济共体成员国国防部长在尼日利亚首都阿布贾举行会议，除了决定对尼日尔实施了一系列制裁，也向领导政变的尼日尔军政府发出最后通牒，威胁说如果军人不在周日之前恢复民选总统巴祖姆的权力，就将使用武力。奇亚尼（Abdourahamane Tchiani）将军称这些制裁 "不人道"，并表示他拒绝任何外国干涉，但对国内对话持开放态度。

根据科特迪瓦国家安全委员会发布的新闻稿，西非国家经济共同体成员国的国防部长将制定一项可能的军事干预计划，以恢复尼日尔的宪法秩序。与此同时，均由军政府统治的马里和布基纳法索警告说，任何干预也将构成对它们 "宣战"，并威胁退出西非经共体，站在尼亚美一边。

周四（8月3号），在尼日尔首都，一名示威者高举标语牌，上面写着："尼日尔、俄罗斯、马里和布基纳法索万岁。打倒法国、西非经共体和欧盟"。

周四是前法国殖民地尼日尔独立 63 周年纪念日。法国在尼日尔驻扎了 1000 到 1500 名士兵，部分任务是帮助打击萨赫勒地区的伊斯兰叛乱干预行动。

法国驻尼亚美大使馆上周日成为袭击目标，法国周四结束了从该国撤离法国人和外国人的行动。

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