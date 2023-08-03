中非共和国新设副总统职位

RFI非洲 / 全民公投

非洲 – 中非共和国于2023年07月30日星期天组织了宪法公投。本台法广（RFI）特派记者自该国首都发回的报道说，中非共和国的选举当局还有足够的时间，在下周一之前对外宣布本次公投的投票率和临时数据。依照程序，在经过宪法法院的环节之后，中非共和国现任总统福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）应该会在本月底之前予以颁布。之后，将开始进入新宪法条文和新机构成立的部署和实施阶段，其中包括未来的共和国副总统一职。

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-- 中非共和国未来副总统的职能将取决于总统 -

据本台法广（RFI）法文网2023年08月03日星期四的报道，中非共和国上周日举行的宪法公投，投票率和投票结果都仍在编纂之中。依照新宪法设立的新职位，中非共和国未来的副总统人选需要具备怎样的素质呢？

RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique : les bureaux de vote ont ouvert avec un peu de retard à Bangui, ce dimanche 30 juillet 2023. (illustration) © RFI/François Mazet

在中非共和国首都班吉（Bangui），中文也有译作班基，本台法广（RFI）特派记者法朗索瓦（François Mazet）报道说，依照新宪法，中非共和国副总统的任命和任期都是由国家元首决定。副总统在总统职务出现空挡时，可临时代理国家元首的职能，并负责在三个月内组织新的选举。

-- 中非共和国未来副总统需要对总统忠心耿耿 -

作为权力强化后的福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）总统的副手，中非共和国未来的副总统需要具备哪些优秀素质呢？就此，接受询问的政坛人士表示，重要的标准是要拥有管理国家运作的经验，维护权力和利益的微妙平衡。其中大部分的人还提到，忠诚是必须要具备的条件，并与总统的看法完全一致。

Simplice Mathieu Sarandji a été élue président de l'Assemblée nationale, à Bangui, le 5 mai 2021. © RFI/Carol Valade

图瓦德拉总统的亲信之一、中非共和国国民议会的副议长恩加马纳（Evariste Ngamana）则补充说，还需具备优秀的品德。多位观察家认为，中非共和国的国民议会议长辛普利斯·马蒂厄·萨兰吉（Simplice Mathieu Sarandji）是未来副总统的热门人选之一。不过，那些自2016年以来，担任部长级职务的高官们并没有完全出局。

-- 中非共和国未来副总统的人选目前仍是悬念 -

本台法广（RFI）特派记者在这篇报道的最后一段中指出，中非共和国总统的一名亲信表示，就未来的副总统，不排除展现开放的形象，以稳固总统多数派，比如，一位出自穆斯林社区的名人。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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